تحركات لفحص إمكانية صفقة تبادل أسرى جديدة

تحدثت مصادر مصرية مطلعة عن "تحركات من جانب الحكومة الإسرائيلية لتحريك صفقة تبادل أسرى جديدة تشمل المتواجدين لدى المقاومة، والذين تقول إسرائيل إن عددهم يبلغ 138 أسيرا".

تشهد العاصمة المصرية القاهرة تحركات بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك فحص إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أكدت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد".

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وتحدثت مصادر مصرية مطلعة عن "تحركات من جانب الحكومة الإسرائيلية لتحريك صفقة تبادل أسرى جديدة تشمل المتواجدين لدى المقاومة، والذين تقول إسرائيل إن عددهم يبلغ 138 أسيرا".

ووفقا للمصادر المصرية، فإن إسرائيل تتوقع أن التفاهم مع القاهرة في أية مفاوضات تتعلق بالهدنة، أو غيرها يكون عاملا مساعدا لها، بحكم العوامل الجغرافية، لكنه لا يمكن أن ينجز اتفاقا نهائيا يعتمد عليه بمفرده.

وقال مصدر مصري إن "الساعات الأخيرة، شهدت تحركات واتصالات إسرائيلية مع المسؤولين في مصر، بهدف ما يمكن وصفه بجس نبض لمعرفة مدى إمكانية إجراء صفقة تبادل أسرى جزئية جديدة، يمكن أن تشهد وقفا مؤقتا جديدا لإطلاق النار".

وأوضح المصدر أن "اتصالات إسرائيلية جرت مع مسؤولين مصريين، تم خلالها تباحث الأمر، فيما أشار المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إلى إمكانية إجراء صفقة تبادل أسرى تشمل المجندات وكبار السن والمجندين المصابين، وأنهم ألمحوا في الوقت ذاته إلى إمكانية تجاوب تل أبيب مع مطالب حركة حماس بإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن، وبعض الأسرى القدامى ممن تصفهم إسرائيل بـ(الملطخة أيديهم بالدماء)".

وأرجع المصدر المصري ما سماه بـ"التحول المفاجئ" إلى "حجم الضغوط المفروضة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك الصراع السياسي العنيف داخل مجلس الحرب، وخشية نتنياهو من كسب قادة سياسيين أو عسكريين منافسين له، نقاطا على حسابه لدى الجبهة الداخلية، من خلال تبني موقف داعم لجعل تحرير الأسرى على قائمة الأولويات".

وقال المصدر إن "التقديرات المصرية تفيد بأن هناك مؤشرات لإمكانية العودة قريباً إلى صفقة"، موضحاً أن "نفس الأجواء والأسلوب الذي اتبعه الإسرائيليون قبيل الصفقة الماضية يحدث حاليا، من تصعيد عنيف في الضربات، وتصريحات ذات سقف مرتفع للغاية من المستوى السياسي، بعدم إجراء صفقات في الوقت الحالي، وفي المقابل تبدأ القنوات الأمنية في فتح خطوط اتصال مع الوسطاء".

ولفت إلى أن "هناك ضغطا داخليا كبيرا على الإدارة الأميركية، مع تصاعد القصف ومشاهد النزوح والقتلى من الأطفال والمدنيين". واستبعد في الوقت نفسه أن "يكون الضوء الأخضر الأميركي الممنوح لحكومة نتنياهو، ممتدا حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي".

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، آفي ديختر، أكد في تصريحات سابقة أن "مصلحة إسرائيل تتمثل في وجوب احتكار مصر دور الريادة في جهود الوساطة، التي يمكن أن تؤدي إلى التوصل لصفقة تبادل مع حماس".

وتحدث عن "وجود رغبة داخل الحكومة الإسرائيلية في أن تلعب مصر الدور الأكبر في مسألة الوساطة، بعيداً عن الأطراف الأخرى المتداخلة في هذا الملف".

وفي السياق، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عمار فايد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الحضور المصري في ملف الوساطة في صفقة تبادل الأسرى "يأتي بحكم الجغرافيا، ولكن نظريا فإن المفاوضات تجري بإشراف الاستخبارات الأميركية عبر الوسيط القطري".

وأوضح أنه "إذا كانت قطر قادرة على الوساطة بمفردها لوجود قادة حماس هناك، وتمتعها بثقتهم وثقة الأميركيين، فإن ترتيبات أي اتفاق ستكون مصر حاضرة فيه بحكم الجغرافيا".