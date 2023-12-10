تقديرات إسرائيلية: الحرب على غزة قد تستمر شهرين آخرين

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة "معاريف": "نحن لا نحدد الوقت، يجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاجه. يجب أن يعرف كل جندي أن لديه كل الوقت وأن إسرائيل ستتصرف طالما استغرق الأمر".

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحرب على غزة، ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين، حيث ستتواصل الغارات المكثفة والقصف المدفعي وعملية التوغل البري خلال الشهرين المقبلين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11" صباح اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.

وبحسب المصادر التي تحدثت للإذاعة الإسرائيلية، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في نهاية هذين الشهرين، بل سيتم رصد الأنشطة بمساعدة القوات التي ستبقى في قطاع غزة.

كما تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه ستكون هناك محاولات للتوصل إلى صفقات تبادل إضافية، تفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين خلال هذين الشهرين.

وأضافت مصادر سياسية أن إسرائيل ستسمح في وقت ما خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، حيث يدور الحديث عن مطلب أميركي من إسرائيل، كما أنه حاجة عملياتية، وفقا للإذاعة الإسرائيلية.

وأبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إسرائيل تقدر أن القتال في خانيونس بقطاع غزة سيستمر حوالي شهر. هذا التقييم عبر عنه نتنياهو على مسامع بايدن خلال محادثتهما التي جرت يوم الجمعة الماضي، حيث أعطى بايدن مهلة لإنهاء القتال في جنوب قطاع غزة خلال شهر، في حين قدر نتنياهو أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر.

وتتناغم هذه التقديرات، مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال لصحيفة "معاريف": "نحن لا نحدد الوقت، يجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاجه. يجب أن يعرف كل جندي أن لديه كل الوقت وأن إسرائيل ستتصرف طالما استغرق الأمر".

وأضاف كاتس: العامل الحاسم هو حاجة إسرائيل إلى هزيمة حماس، المناورة البرية في قطاع غزة مستمرة بكامل قوتها".