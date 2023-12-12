إسرائيل تفحص المساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى قطاع غزة

أكد بيان مشترك صادر عن الجيش وهيئة وزارة الأمن الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنه "سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء".

"لن تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل" (Getty Images)

شرعت السلطات الإسرائيلية بفحص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة معبر إضافي بدءا من اليوم الثلاثاء، قبل نقلها لتدخل القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

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وفي أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء ودمرت المنشآت المدنية وقصفت المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكدت إسرائيل أنه لن يتم فتح أي معابر مباشرة جديدة، ولكن سيتم استخدام معبر كرم أبو سالم أيضا لإجراء فحوصات أمنية قبل إرسالها عبر رفح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" إن هذا يأتي "لتحسين حجم الفحوصات الأمنية للمساعدات التي تدخل غزة عبر معبر رفح وسيمكننا من مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

ويتم إجراء فحوصات مماثلة عند معبر "نيتسانا".

وأكد بيان مشترك صادر عن الجيش وهيئة وزارة الأمن الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، إنه "سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء" .

وبحسب البيان فإن المساعدات "سيتم تحويلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة، عبر معبر رفح في مصر".

وشدد البيان "نود التأكيد على أنه لن تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وخلال الأسابيع الماضية، سمحت إسرائيل بدخول قوافل مساعدات عبر المعبر، لكن المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة تؤكد أنها أقل بكثير مما يحتاجه نحو 2,4 مليون نسمة يقطنون القطاع.