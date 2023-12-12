شبتاي يعين ضابط شرطة مقربا من بن غفير قائدا للواء شمال الضفة

مصادر في الشرطة تقول إنه يوجد مرشحون أفضل منه وعلى دراية بالوضع في الضفة، لكن بن غفير "أراد وضع شخص موال له في أكثر المناطق حساسية". وبن غفير يسعى أيضا لتعيين مستشار له كمفوض للسجون

بن غفير وشبتاي في مستوطنة "معاليه أدوميم" بعد عملية مسلحة في آب/أغسطس الماضي (Getty Images)

قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تعيين ضابط شرطة مقرب من وزير الأمن القومي، إيتمر بن غفير، قائدا للشرطة في منطقة "السامرة" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار تدوير مناصب في قيادة الشرطة.

ويتولى الضابط تساحي شرعابي، حاليا، منصب السكرتير الأمني ومسؤول العمليات في وزارة الأمن القومي، ويعتبر مقرب جدا من بن غفير ومستشاريه، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن لواء "السامرة" في الشرطة الإسرائيلية هو أحد لواءين في الضفة الغربية، وأحد أكبر ألوية الشرطة، ومسؤول عن "مكافحة الإرهاب اليهودي" في هذه المنطقة، ويشارك في إخلاء بؤر استيطانية عشوائية وقضايا يومية ذات علاقة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة قولها إنه كان هناك مرشحون ملائمون أكثر من شرعابي للمنصب ولديهم معرفة بأوضاع الضفة. ووفقا لأحد المصادر، فإنه تم تعيين شرعابي لأن بن غفير "أراد وضع شخص موال له في أكثر المناطق حساسية".

كذلك صادق بن غفير على تعيين ضابط الشرطة، نيسو غوئيتا، قائدا للواء "يهودا" في جنوب الضفة. وأفادت الصحيفة بأن غوئيتا أدين مؤخرا بالاعتداء على متظاهر ومصر صحافي أثناء احتجاجات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبالة مسكنه الرسمي في القدس، عام 2020. وحكم على غوئيتا بالسجن لخمسة شهور مع وقف التنفيذ. لكن المحكمة المركزية في اللد ألغت الاتهام ضده في أعقاب تقديم استئناف، ومحكمة الصلح في ريشون لتسيون "برأته" من الاعتداء على متظاهر.

وقالت مصادر في الشرطة للصحيفة إن سكرتير بن غفير الأمني، يعقوب يعقوبي، هو الذي مارس ضغوطا من أجل تعيين الضابطين في منصبيهما الجديدين. ويعقوبي مقرب جدا من بن غفير وزوجته ومن رئيس طاقم بن غفير، حمنائيل دورفمان. وأضافت المصادر أن يعقوبي سعى إلى تنفيذ تعليمات بن غفير، وأنه تحول إلى مسؤول سياسي، بدلا من مستشار أمني.

يشار إلى أن ولاية المفتش العام شبتاي ستنتهي الشهر المقبل، لكنه يطالب بتمديدها لسنة أخرى. وحسب الصحيفة، فإن كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، اتفقت مع نتنياهو لدى انضمامها إلى الحكومة بتمديد ولاية شبتاي وولاية مفوضة السجون وكذلك ولاية محافظ بنك إسرائيل، لكن بن غفير يدعي أن هذا الاتفاق لا يلزمه.

وذكرت الصحيفة أن بن غفير يسعى إلى تعيين نائب شبتاي، أفشالوم بيلد، في منصب قائم بأعمال المفتش العام للشرطة، وتعيين يعقوبي في منصب مفوض السجون.

ووفقا للمصادر في الشرطة، فإن شبتاي وافق على التعيينات "في محاولة لإرضاء بن غفير وكي يحظى بتمديد ولايته".