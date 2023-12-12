نتنياهو لا يستبعد مواجهة مع أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية

تصريحات نتنياهو وردت خلال المناقشات المغلقة التي جرت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث سيناريو عكسي، وهي الحالة التي توجه فيها قوات السلطة الفلسطينية بنادقها نحو الجيش الإسرائيلي.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تستعد لاحتمال شن حرب ضد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وردت تصريحاته على خلفية الحديث عن تقديم تنازلات للفلسطينيين ومناقشة موضوع إعادة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- 11"، صباح اليوم الثلاثاء.

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وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن تصريحات نتنياهو وردت خلال المناقشات المغلقة التي جرت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث سيناريو عكسي، وهي الحالة التي توجه فيها قوات السلطة الفلسطينية بنادقها نحو الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك في إطار التعاون بين حماس والسلطة الفلسطينية.

ورد نتنياهو على ذلك بالقول: "سيناريو عكسي مألوف لدينا وهو مطروح على الطاولة، ونحن نناقشه. نريد أن نصل إلى وضع أنه في حال حدث أمر من هذا القبيل، ففي غضون دقائق قليلة ستكون هناك طائرات هليكوبتر في المنطقة التي سترد على مثل هذا الحدث".

وفي المناقشات التي شهدتها لجنة الخارجية والأمن، قال نتنياهو إن "اتفاق أوسلو كارثة أسفرت عن نفس عدد الضحايا كما حدث في 7 أكتوبر. اتفاقات أوسلو هي الخطأ الأساسي، فهي أحضرت العامل المناهض للصهيونية والمعادي لليهود إلى هنا".

وخلال المناقشات، قدم نتنياهو لأعضاء الائتلاف لمحة عامة عن القتال وتلقى انتقادات بشأن شدة القتال ونشر القوات.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق رئيس الحكومة إلى مسألة اليوم التالي للحرب على غزة، قائلا: "سيكون القطاع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وبعد الحرب، ستعمل في غزة إدارة مدنية وسيعاد تأهيل القطاع بقيادة دول الخليج، لن نستسلم للضغوط الدولية".

وردا على تصريحات نتنياهو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الرئيس بايدن كان واضحا للغاية، نحن نريد أن نرى السلطة الفلسطينية تعيد توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا نريد أن نرى احتلالا إسرائيليا أو تقليصا في الأراضي الفلسطينية".