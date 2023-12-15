تقرير: إسرائيل تجدد محادثاتها مع قطر لاستئناف تبادل الأسرى مع حماس

يلتقي رئيس الموساد، دافيد برنياع، برئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية الأسبوع من أجل استئناف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"؛ حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي.

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ونقل "أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إسرائيل أبدت استعدادا لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات".

ويعتبر الاجتماع المرتقب هو الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وقد تشمل الصفقة الجديدة إطلاق سراح المحتجزين من كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة أو المصابين بإصابات خطيرة؛ وفقا لما أورد "أكسيوس".

ومن جانبها، ذكرت "حماس" في وقت سابق أنها لن تبرم أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بعد توقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة والاستجابة لشروط المقاومة.

وفي السياق، أعلن مساء الجمعة عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة، وأشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن "المختطفين هربوا أو أخلي سبيلهم من مكان احتجازهم بسبب المعارك التي شهدتها الأيام الأخيرة".

وبعد الإعلان عن مقتل الأسرى الثلاثة، تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين مساء الجمعة قبالة وزارة الأمن في تل أبيب مطالبة بـ"صفقة فورية" من أجل الإفراج عن الأسرى من قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "هذه تراجيديا صعبة، وسنقوم باستخلاص العبر ونواصل بذل قصارى جهدنا من أجل استعادة كل المختطفين بسلام".

وكانت التقديرات في الحكومة الإسرائيلية قد أشارت إلى أن "خطوة معينة" في سياق مفاوضات حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ستخرج إلى حيز التنفيذ وسيتم الدخول في مفاوضات كهذه الأسبوع المقبل؛ حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه "بالنسبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، توجد لدى رئيس الموساد وفريقه حرية عمل كاملة من أجل أن يدفع ويقوم بكل ما هو مطلوب، وبضمن ذلك عقد لقاءات مع وسطاء".