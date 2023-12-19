اليونان: مفاوضات لإقامة ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة تشهد تقدما

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تبحث مع قبرص "تشغيل" ممر بحري من قبرص إلى قطاع غزة، فيما أفادت وزير الخارجية اليوناني بأن "مفاوضات إقامة ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة تتقدم نحو التوصل لاتفاق.

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وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه "من المتوقع أن يغادر وزير الخارجية إيلي كوهين غدا (الأربعاء) في زيارة دبلوماسية سريعة لقبرص الرومية". وأضافت أن زيارة كوهين "ستتمحور حول تشغيل ممر بحري من قبرص إلى قطاع غزة، بعد عدة جولات من المحادثات بين الأطراف المعنية".

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره في قبرص، كونستانتينوس كومبوس، وفق المصدر ذاته. وكان الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، أعلن في مؤتمر للمساعدات الإنسانية عقد في العاصمة الفرنسية باريس، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إقامة ممر بحري لنقل المساعدات بحرا إلى غزة من جزيرة قبرص.

وتدخل المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، بعد وصولها برا أو جوا أو بحرا إلى مدينة العريش، وأطبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحصارها على قطاع غزة ومنعت إدخال الغذاء والدواء والوقود، ولاحقا، فرضت شرطا للسماح بدخول هذه المساعدات وهو أن تخضع للتفتيش من قبلها.

ويتم تفتيش شاحنات المساعدات في معبر "العوجا" ثم لاحقا سمحت سلطات الاحتلال بتفتيشها في معبر "كرم أبو سالم" لزيادة عدد الشاحنات الداخلة إلي القطاع. وكان يدخل إلي القطاع قبيل الحرب الإسرائيلية نحو 800 شاحنة بضائع يوميا، إلا أن هذا العدد انخفض منذ اندلاع الحرب إلى 100 في أفضل الظروف، وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.

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