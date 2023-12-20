مخططات إسرائيلية بمواصلة فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بواسط حاجز أمني على طول وادي غزة، بما في ذلك منع عودة النازحين عن المناطق الشمالية إلى مناطقهم قبل انتهاء الحرب والعمليات القتالية، وذلك ليس يحدث قبل عام من اليوم.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين من المناطق الشمالية لقطاع غزة المحاصر والذين يقدر عددهم بنحو مليون شخص لجؤوا إلى جنوبي القطاع مع بدء الغزو البري الذي تزامن مع هجمات مدمرة على المنطقة، قبل انتهاء الحرب، وإن جيش الاحتلال سيواصل فصل شمال القطاع عن جنوبه.

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جاء ذلك بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، اليوم الأربعاء، عمن وصفته بـ"المسؤول السياسي الرفيع"، قوله: "طالما الحرب مستمرة والقتال متواصل، لن يعود ولو شخص واحد، إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة"، ولفتت إلى تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن العمليات القتالية ستستمر عاما كاملا.

واعتبرت القناة أن هذا التصريح يكشف عن توجه إسرائيلي لمنع عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة قبل عام 2025، واستعرضت ما وصفته بـ"المخططات الإسرائيلية للتعامل مع السكان المدنيين في غزة حتى نهاية الحرب"، وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه من منطقة وادي غزة في ما وصفته بـ"الحاجز الأمني".

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل ستمنع بشكل تام عودة سكان من المناطق الشمالية لقطاع غزة الذي لا تزال تحاول السيطرة عليه منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية، وذكر التقرير أنه بموجب الخطط الإسرائيلية سيتم الحفاظ على هذه المنطقة "خالية من السكان".

في المقابل، سيتركز اللاجئين والنازحين في جنوبي قطاع غزة، الذي يتعرض كذلك لهجمات إسرائيلية مدمرة وهجمات برية انطلقت مطلع الشهر الجاري، بعد انتهاء هدنة إنسانية استمرت لأسبوع، ورغم الضغوط الأميركية بهذا الشأن، بحسب التقرير، فإن المسؤولون في تل أبيب يمهدون لحلفائهم أن "حالة اللجوء الداخلية" في قطاع غزة ستتواصل حتى 2025.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مرحلة تالية تنتهي فيها العمليات العسكرية المكثفة وسط المناطق "الحضرية" والسكان المدنيين، وفي هذه المرحلة يدرس جيش الاحتلال الإعلان عن "مناطق خضراء" لا تشهد عمليات قتالية وسيُسمح بعودة تدريجية إلى المنطقة، وذلك لن يكون قبل عام 2025. فيما أكدت القناة أن تل أبيب توجهت إلى القاهرة مع بداية الحرب وفحصت موقف مصر من إمكانية استقبال لاجئين فلسطنينيين في شبه حزيرة سيناء، الأمر الذي قوبل بالرفض.

ويعاني القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ بدء الحرب على غزة في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، من أزمة إنسانية خطيرة إذ باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة فيما نزح نحو 1.9 مليون نسمة، أي 85% من سكانه، من شمال القطاع إلى جنوبه هربا من الدمار والقصف، وفق الأمم المتحدة.

وأفاد تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نصف سكان القطاع يعانون الجوع الشديد أو الحاد وأن 90% منهم يحرمون بانتظام من الطعام ليوم كامل. وبالرغم من دخول 127 شاحنة مساعدات وبضائع إلى القطاع، الثلاثاء، من خلال معبري رفح مع مصر وكرم أبو سالم، إلا أن هذه الإمدادات لا تكفي لتلبية أبسط حاجات السكان.

وذكر التقرير أن 10% فقط من المواد الغذائية الضرورية حاليا دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الـ70 الأخيرة