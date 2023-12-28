تحقيق الجيش الإسرائيلي بقتله ثلاث محتجزين في الشجاعية: فشل في حماية الرهائن

الجيش الإسرائيلي يعترف بالفشل في حماية الرهائن في واقعة قتل جنوده لثلاث رهائن صادفوهم شمالي قطاع غزة، رغم أنهم كانوا يرفعون رايات بيضاء وخلعوا قمصانهم وصرخوا: "النجدة"، في المقابل، يرى أن الجنود المتورطين قاوموا بالتصرف الصحيح وفقا لفهمهم.

اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في فشل الجيش في حماية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، ووصف حادثة قتل عناصر الجيش، لثلاث رهائن في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، يوم الجمعة 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بأنها "صعبة للغاية"، فيما اعتبر أن جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار على الرهائن "قاموا بالإجراء الصحيح بناء على فهمهم للحدث في تلك اللحظة".

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ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، تحقيقه العملياتي في واقعة قتل جنوده لثلاث رهائن في حي الشجاعية، وأكد أن الجنود الذي أطلقوا النار على الرهائن رغم أنهم كانوا يرفعون الرايات البيضاء ويسيرون دون قمصان ويصرخون بالعبرية: "النجدة"، أطلقوا النار خلافا للتعليمات القانونية بعد أن كان القائد الميداني قد أمرهم بالتوقف.

ويظهر من تحقيق الجيش الإسرائيلي مع نفسه أن عناصره خاضوا معارك مع عناصر المقاومة الذين كانوا يحتجزون الرهائن الثلاث في إحدى البنايات في حي الشجاعية، في العاشر من كانون الأول/ ديسمير الجاري، في ظل معلومات لدى قادة القوات بوجود رهائن إسرائيليين بالمنطقة.

ووفقا لتحقيق الاحتلال، فإن الرهائن كانوا محتجزين في أحد الأنفاق شمالي قطاع غزة، وانتقلوا إلى أحد المباني في حي الشجاعية، وذلك في أعقاب بدء العملية العسكرية البرية للاحتلال شمالي قطاع غزة، وبحسب التحقيق، فإن القوات عثرت في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، قبل 5 أيام من قتل الرهائن، على ورقة عند فوهة أحد الأنفاق كتب عليها: "النجدة" باللغة العبرية.

وذكر التقرير أن التقديرات الميدانية كانت أن هذه البطاقة عبارة عن محاولة من جانب عناصر المقاومة لخداع القوات واستدراجها إلى كمين، وذلك "في ظل عدم العثور على أي معلومات تربط الورقة بوجود رهائن في المنطقة"، فيما شرعت قوات من لواء "غولاني" بمداهمة عدد من الأبنية في المنطقة.

ووفقا للتحقيق، اقتحمت القوات أحد المباني، وأدخلت إليه كلبا من وحدة "عوكتس" للكشف عن المتفجرات، وتلا ذلك معارك عنيفة مع عناصر المقاومة قتل خلالها الكلب إثر تبادل لإطلاق النار من داخل المبنى مع قوات الاحتلال، وبحسب التقرير، ردت قوات الاحتلال بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار.

وخلال المعارك سمعت القوات أصواتا بالعبرية تطلب "النجدة"، وظنت القوات أن الحديث عن كمين للمقاومة لاستدراج قوات الاحتلال، وتزامن ذلك مع تقديرات قوات الهندسة بأن المباني في المنطقة، مفخخة ومنعت القوات من دخول المبنى. ووجه عناصر الاحتلال المروحيات العسكرية لقصف المبنى واستهداف مقاتلي المقاومة.

وادعى الاحتلال أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل 5 من عناصر المقاومة زعم أنهم كانوا يحتجزون الرهائن الثلاث. وقال الاحتلال إن الرهائن في هذه المرحلة شرعوا في عملية هروب في محاولة للوصول إلى القوات الإسرائيلية، والتي استمرت خمسة أيام انقلوا خلالها بين المباني وحاولوا إيصال رسائل لقوات الاحتلال تدل على وجودهم في المنطقة.

وفي عمليات المسح التي أجراها جيش الاحتلال في المبنى بعد قتل الرهائن في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم العثور على الكاميرا المثبتة على الكلب. وكشفت الأدلة أن الرهائن كانوا متواجدين في المبنى الذي عملت فيه القوة. وبحسب الجيش، لم يظهر الرهائن في التسجيلات، ولكن أصواتهم مسموعة وهم يطلبون "النجدة" بالعبرية.

وكشف التحقيق كذلك أن مسيرات الاحتلال في منطقة الشجاعية رصدت قبل يوم واحد من قتل الرهائن الثلاث، لافتات كتب عليها "SOS" و"أنقذوا 3 مختطفين" على أسطح وجدران مبنى يبعد 200 متر عن الموقع الذي قتل فيه الرهائن، وفي هذه المنطقة قال إنه عثر على "براميل زرقاء" تستخدمها المقاومة الفلسطينية للتفخيخ، ما منعهه من تفحص المبنى.

وأظهرت نتائج التحقيق أنه "لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن أي من المباني التي تواجد فيها الرهائن"، رغم توفر "معلومات لدى القيادة عن وجود رهائن في منطقة الشجاعية. وتم اتخاذ الإجراءات لمنع مهاجمة من يشتبه في أنهم رهائن". وادعى الاحتلال أنه "أعد" قوات خاصة "في كل محاور القتال لتكون متاحة على الفور للتدخل في حالة اكتشاف القوات لمبنى يحتوي على رهائن".

وشدد التحقيق على أن القوات الميدانية لم "تكن على دراية كافية (حول كيفية التصرف) في حال وصول رهائن إلى قوات الجيش الإسرائيلي، أو في حال مصادفة رهائن أثناء تطهير المباني كجزء من القتال وليس كجزء من عملية خاصة لتحرير الرهائن".

وقال الجيش في تحقيقه أن "الجنود المتورطون في الحادثة شهدوا أوضاعا قتالية معقدة في الأيام التي سبقتها، وكانوا في حالة يقظة قصوى من المخاطر المرتفعة، وخلال المعارك واجهوا عمليات لخداع من قبل العدو ومحاولات استدراجهم إليه إلى فهوات الأنفاق المباني المفخخة.

وخلص رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن الحديث عن "حادثة صعبة ونتائجها صعبة للغاية"، وأضاف "في هذا الواقعة، فشل الجيش الإسرائيلي في مهمة إنقاذ الرهائن. وتشعر كامل القيادة بالمسؤولية عن هذا الحادث الصعب، وتأسف لهذه النتيجة، وتشارك عائلات الرهائن الثلاث حزنها".

وأضاف أنه "كان من الممكن منع قتل الرهائن"، وفي الوقت ذاته، شدد هليفي على أنه "لم تكن هناك أي نوايا سيئة في الحادثة. قام المقاتلون بالإجراء الصحيح حسب فهمهم للحدث في تلك اللحظة".