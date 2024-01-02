تقارير: إسرائيل رفضت مقترحا قدمته حماس عبر الوسطاء لصفقة جديدة

تقارير إسرائيلية تشير إلى مقترح قدمته حركة حماس عبر الوسطاء من ثلاثة مراحل، كل مرحلة قد تستمر لمدة شهرين، وتشمل تبادل أسرى. حماس تشترط بدء انسحاب قوات الاحتلال من القطاع بالمرحلة الأول، والإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار بالمرحلة الأخيرة.

ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء الإثنين، أن حركة حماس أرسلت إلى تل أبيب عبر الوسطاء القطريين والمصريين، مقترحًا جديدا لصفقة تبادل أسرى، يشمل انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بمجرد بدء المرحلة الأولى من الاتفاق.

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جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على المقترح (لم يسمه)، الأمر الذي أكدته القناة 13 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين (لم تسمهم كذلك).

وبحسب التقارير، فإن السلطات الإسرائيلية رفضت المقترح الذي قدمته حماس.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لموقع "واللا" أن "حماس باتت مستعدة للشروع في مفاوضات فورية في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، في ظل تواصل الحرب على غزة".

وذكر التقرير أن ذلك يعبر عن "موقف أكثر مرونة من الحركة" التي أعلنت مرارا خلال الفترة الماضية أنها غير مستعدة للمشاركة في أي مفاوضات بشأن تبادل الأسرى، قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المقترح الذي قدمته حماس يشمل عملية من عدة مراحل، حيث تطالب حماس في كل مرحلة بوقف إطلاق النار لمدة تزيد عن شهر، مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن حماس تطالب بأن يبدأ انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، في المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، والتي ستشمل إطلاق سراح حوالي 40 محتجزا إسرائيليا.

وبحسب التقرير، فإن المقترح ينص على أن تشمل الدفعة الأولى من الرهائن "النساء اللاتي ما زلن محتجزات في غزة، ورجال فوق سن الستين، ومحتجزين في حالة صحية صعبة".

كما تطالب حماس، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت مقترح حماس الليلة الماضية، وبعثت إسرائيل برسالة عبر الوسطاء مفادها أن الاقتراح غير مقبول.

ونقل التقرير عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "مقترح حماس الذي وصل بالأمس لم يكن بالاتجاه الصحيح، طلبنا من الوسطاء جلب مقترح معقول".

وتابع "لقد ذهب الوسطاء إلى العمل وسنرى ما قد يحدث. نحن في المراحل المبكرة. المفاوضات لم تعد عالقة، لكنها أيضا لم تحرز أي تقدم حتى الآن".

بدورها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "هناك إشارات من حماس حول ‘مرونة طفيفة‘ في موقف الحركة، في ظل رغبتها في الدفع باتجاه التوصل إلى صفقة من ثلاث مراحل عبر الوسيطين المصري والقطري".

وبحسب القناة، فإن المقترح الذي عرضته الحركة يشمل في مرحلته الأولى "إطلاق سراح النساء والمرضى وكبار السن لأسباب إنسانية"، وأشارت إلى أن هذه المرحلة "تتطابق للاقتراح الإسرائيلي الذي تم تقديمه قبل نحو أسبوعين".

وأضافت القناة أن المرحلة الثانية تشمل "إطلاق سراح الجنود"، في حين تشمل المرحلة الثالثة "تحرير جثامين الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة"، وذكرت القناة أن بين مراحل الصفقة فترة قتل تتراوح بين شهر أو شهرين.

وأكدت القناة ما أورده موقع "واللا" أن حماس تطالب بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في إطار تنفيذ مراحل المقترح الثلاث، وأوضحت أن ذلك سبب الرفض الإسرائيل لمقترح الحركة.