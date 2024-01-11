استطلاع: حزب غانتس يتصدّر... وهو "الأنسب" لرئاسة الحكومة

قال 42% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، بينما يحصل نتنياهو بالمقارنة به على نسبة 29% من المشاركين في الاستطلاع.

أكد استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه مساء اليوم، الخميس، استمرار صدارة "المعسكر الوطني" بقيادة الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وتقدّمه بفارق كبير على الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبحسب نتائح استطلاع القناة 12، يتصدر المعسكر الوطني نتائج انتخابات تُجرى اليوم، ويحصل على 35 مقعدا من أصل 120، فيما يحلّ الليكود ثانيا ويحصل على 18 مقعدا.

وبيّن الاستطلاع أن حزب "ييش عيتد" برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يحصل على 14 مقعدا، كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 9 مقاعد.

و يحصل حزب "شاس" الحريديّ على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد برلمانية، فيما تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل "القائمة العربية الموحدة" على مثلها.

ووفق الاستطلاع، يحصل "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد، وكذلك حركة "ميرتس" بـ4 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو يحصل على 48 مقعدا من أصل 120، بحيث يفشل في تشكيل حكومة.

وأًُجري الاستطلاع على عيّنة من 511 شخصا، بنسبة حدّ أقصى للخطأ +4.4%، وقد تمّ إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف كذلك من قِبل "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.

ولا يتجاوز حزبا التجمع الوطني الديمقراطيّ و"العمل" نسبة الحسم. ويتحصّل التجمع على ما نسبته 2%؛ علما بأن الاستطلاع يشمل عينة ضئيلة عند العرب.

وفي ما يتعلق بأيّ المسؤولين الإسرائيلين أكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، قال 42% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، (45% في الاستطلاع السابق للقناة ذاتها)، بينما يحصل نتنياهو بالمقارنة به على نسبة 29% من المشاركين في الاستطلاع.

وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته القناة، ويحصل على 33% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما لا يزال لبيد مستقرًّا عند نسبة 28% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب.

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