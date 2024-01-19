الجيش الإسرائيليّ يشنّ غارات على مواقع في جنوبيّ لبنان

استهدفت غارات جوية إسرائيلية، نُفذت اليوم الجمعة، عدة مناطق في جنوبي لبنان، بينها بلدات في قضاء بنت جبيل.

قصف الجيش الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، مواقع في جنوبيّ لبنان، إذ استهدفت غاراته عدة مناطق، بينها بلدات في قضاء بنت جبيل.

وأعلن "حزب الله"، أمس الخميس، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالأسلحة المناسبة والصاروخية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي "بنى تحتية" لحزب الله وبلدات ومناطق أخرى في جنوبي لبنان.

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل على مناطق ومواقع قريبة من الحدود منذ أكثر من 100 يوم.

وقال العضو في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن إسرائيل تفادت ارتكاب خطأ فيما لو نفّذت هجوما استباقيًّا ضد حزب الله في لبنان في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد 4 أيام من الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس، كما شدّد في تصريحات أدلى بها للقناة الإسرائيلية 12 على أنه من غير المممكن استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، "قريبا"، بدون التوصُّل إلى "صفقة" بشأن ذلك.

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