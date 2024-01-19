تقرير: عائلات أسرى إسرائيليين تجري محادثات مع مصر للدفع نحو صفقة تبادل

قضي عشرات عائلات الأسرى الليلة قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في قيساريا من أجل المطالبة بأجوبة في ما يتعلق بمصير الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

أجرت عدة عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة محادثات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") مساء الجمعة.

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وتأتي هذه المحادثات استكمالا لأخرى سابقة جرت مع مسؤولين قطريين من أجل الدفع لصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

ونقلت "كان 11" عن العائلات قولها "فقدنا ثقتنا بالكابينيت من أجل إبرام صفقة. نحاول القيام بهذه الخطوة من جانبنا".

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي مطلع "نحن لسنا قريبين من أجل تحريك صفقة تبادل أسرى جديدة"؛ وفقا لما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

إلى ذلك، تقضي عشرات عائلات الأسرى الليلة قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في قيساريا من أجل المطالبة بأجوبة في ما يتعلق بمصير الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا مقر عائلات الأسرى والمفقودين نتنياهو إلى "خطوة شجاعة من أجلها التقدم نحو إبرام صفقة التي كما نعلم أنها مطروحة على الطاولة. الحديث لا يدور عن إطلاق سراح مختطفين إنما إنقاذ حياة".

وجاء في بيان لها "منذ 105 أيام توسلنا إليكم والآن نطالب بإيقاف إعدام المختطفين. غدا ستنظم مسيرة دعم كبيرة للمختطفين وعائلاتهم في تل أبيب".

مما يذكر أن احتجاجات يتم تنظيمها بشكل متواصل في مختلف المواقع والبلدات الإسرائيلية تطالب بوقف الحرب وإبرام صفقة فورية مع حركة "حماس".