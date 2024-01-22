القدس: اتهام شابين من رأس العمود بالانتماء لـ"داعش" والتخطيط لعمليات

جاء في البيان أنه "تم التحقيق مع المشتبه بهما وقد جرى تمديد اعتقالهما بين الحين والآخر، وقد تبين من التحقيق معهما أنهما تعهدا بالولاء لـ’داعش’ وخططا لإعداد عبوات ناسفة وتنفيذ ’عمليات إرهابية’ ضد قوات الأمن والمدنيين".

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في القدس اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين (19 و20 عاما) من رأس العمود، بعد أن نسب إليهما الانتماء إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ عمليات.

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يأتي ذلك بعد أن قدم تصريح مدع ضد الشابين الأسبوع الماضي، وبعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال الشابين من منزليهما الشهر الماضي.

وورد في بيان مشترك للشرطة والشاباك، أن "التحقيق بدأ الشهر الماضي بعد الاشتباه بإعداد عبوات بغية تنفيذ ’عمليات إرهابية’ والانتماء إلى تنظيم ’داعش’، وفي يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي جرى اعتقال شابين من رأس العمود من منزليهما في القدس الشرقية".

وأضاف "خلال أعمال تفتيش لمنزليهما جرى العثور على مواد كيميائية مختلفة والتي حسب الاشتباه كان الهدف منها إعداد عبوات، كما عثر على أعلام لـ’داعش’ وحماس، ودفتر يشرح كيفية تحضير المتفجرات وغيرها".

وجاء في البيان أنه "تم التحقيق مع المشتبه بهما وقد جرى تمديد اعتقالهما بين الحين والآخر، وقد تبين من التحقيق معهما أنهما تعهدا بالولاء لـ’داعش’ وخططا لإعداد عبوات ناسفة وتنفيذ ’عمليات إرهابية’ ضد قوات الأمن والمدنيين".

وتابع "لهذا الغرض بدأ المشتبه بهما بحيازة مواد كيميائية مختلفة من أجل إعداد العبوات، وفي أعقاب ذلك كشفت الشرطة والشاباك عن نيتهما بذلك وقد جرى اعتقالهما قبل تنفيذهما العمليات".