إسرائيل تدرس عدم تمديد اتفاق المياه مع الأردن

إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا، وتذرعت أنها تدرس عدم تمديد الاتفاق بادعاء "التصريحات المعادية لإسرائيل" الصادرة عن مسؤولين أردنيين وفي مقدمتهم الملكة رانية ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، في ظل الحرب على غزة

مظاهرة في عمان ضد حرب إسرائيل على غزة، يوم الجمعة الماضي (Getty Images)

تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية عدم تمديد اتفاق المياه مع الأردن، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس.

وتذرعت وزارة الطاقة، التي يتولاها وزير الخارجية السابق إيلي كوهين، بالادعاء أن سبب دراسة عدم تمديد الاتفاق هو "التصريحات المعادية لإسرائيل" الصادرة عن مسؤولين أردنيين وفي مقدمتهم وزير الخارجية، أيمن الصفدي، في ظل الحرب على غزة.

ويقضي اتفاق المياه على أن تزود إسرائيل الأردن 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بدلا من 50 مليون متر مكعب نصت عليها معاهدة السلام بين الجانبين، وذلك مقابل إنتاج كهرباء لصالح إسرائيل.

وجاء اتفاق المياه في ظل أزمة المياه التي يعاني منها الأردن. وأشارت "كان" إلى أنه لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن بخصوص عدم تمديد الاتفاق، وأن القرار النهائي مرتبط بتطور العلاقات بين الجانبين ووفقا لتصريحات المسؤولين الأردنيين حول الحرب على غزة في الفترة القريبة المقبلة. وفي حال عدم تمديد الاتفاق فإن سريانه سينتهي العام الحالي.

ووصفت "كان" أقوال الملكة الأردنية رانية خلال مقابلة وتصريحات الصفدي حول الحرب بأنها "متطرفة"، وبينها تصريح الصفدي أن "لا شيء يبرر الحرب في غزة، وهي ليست حرب دفاع عن النفس وإنما عدوان إسرائيلي سافر، وستبذل الأردن كل ما بوسعها من أجل منع تهجير الفلسطينيين".

وكان الصفدي قد أعلن، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن تعليق اتفاق تبادل الطاقة في مقابل المياه مع إسرائيل في أعقاب الحرب على غزة.