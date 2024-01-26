اعتراض "هدف جويّ مشبوه" فوق البحر الأبيض وقصف إسرائيليّ بجنوبي لبنان

تواصَل تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والجليل الأعلى. وتمّ رصد سقوط قذيفتين في مناطق مفتوحة بمنطقة "مرغاليوت" في شمالي البلاد.

اعترض الجيش الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، "هدفا جويًّا مشبوها" فوق البحر الأبيض المتوسط، فيما شنّ قصفا مدفعيًّا بجنوبي لبنان.

وتواصَل تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والجليل الأعلى. وتمّ رصد سقوط قذيفتين في مناطق مفتوحة بمنطقة "مرغاليوت" في شمالي البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، مهاجمة مواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية لحزب الله بينها مدرج إقلاع. وقال في بيان إن طائراته "المقاتلة هاجمت سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية، من بينها مبان ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لمنظمة حزب الله"، مشيرا إلى أنه "يوجد في أحد المواقع مهبط طائرات عسكري وبنية تحتية عسكرية يستخدمها التنظيم لتوجيه الإرهاب إلى داخل إسرائيل".

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