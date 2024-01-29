أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 2.6% الشهر المقبل

من المتوقع أن تصل التكلفة الإضافية للمستهلك إلى 10 شواكل شهريًا في المعدل المتوسط، وهو ما يعادل 120 شيكلًا أخرى من تكلفة الكهرباء لكل أسرة سنويًا.

صدّقت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء الإسرائيلية بشكل نهائي، اليوم الإثنين، على ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 2.6% بدءا من 1 شباط/ فبراير المقبل.

واتخذ القرار هذا بعد إجراء استماع علني استمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإضافية للمستهلك إلى 10 شواكل شهريًا في المعدل المتوسط، وهو ما يعادل 120 شيكلًا أخرى من تكلفة الكهرباء لكل أسرة سنويًا.

ووفقا لسلطة الكهرباء فإن الزيادة في أسعار الكهرباء تعود في المقام الأول إلى ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلك في العام الماضي، وإضافة الطاقات المتجددة، والحد من تلوث الهواء.