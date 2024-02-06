لائحة اتهام بشأن جرائم أمنيّة "من بين الأخطر منذ سنوات" ضد 8 أشخاص من القدس ويافا والشمال

"لائحة الاتهام، هي واحدة من أخطر لوائح الاتّهام المقدَّمة خلال السنوات الأخيرة"، وأصدرت النيابة العامّة الإسرائيليّة ومسؤولي الأمن في إسرائيل، أمر حظر شامل بشأن لائحة الاتهام والمسار القضائيّ المتعلّق بها.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام "من الأكثر خطورة" ضدّ 8 أشخاص من القدس المحتلة ويافا وشمالي البلاد، بادّعاء أنهم ارتكبوا "جرائم أمنيّة" شديدة الخطورة، ولسنوات طويلة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، والتي لفتت إلى أن لائحة الاتهام قُدِّمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.

وذكرت "كان 11" أن "لائحة الاتهام، هي واحدة من أخطر لوائح الاتّهام المقدَّمة خلال السنوات الأخيرة"، لافتة إلى أنها "تكشف عن (فشل) خطير (لم تحدّده)، أدى إلى ارتكاب الجرائم التي استمرّت لفترة طويلة ضدّ إسرائيل، مع احتمال تفجُّر عال وخطير بشكل خاصّ".

وأصدرت النيابة العامّة الإسرائيليّة ومسؤولي الأمن في إسرائيل، أمر حظر شامل بشأن لائحة الاتهام والمسار القضائيّ المتعلّق بها.

وأوردت "كان 11" نقلا عن مصدر قالت إنه مطلع على تفاصيل القضية، أنه "من المرجَّح أن تظلّ أجزاء كبيرة من هذه القضية الأمنية الخطيرة سريّة إلى الأبد".