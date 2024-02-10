قتل عدد من قيادات وأفراد الشرطة الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، في استهدافين لمركبتين شرطيتين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة فيما ادعى الاحتلال أنه اغتال المسؤول عن حراسة قيادات حماس"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، اغتيال "ناشط في حركة حماس" نسب له "مسؤولية حراسة" قيادات الحركة، في ضربة استهدف من خلالها مركبة شرطية في مدينة رفح، جنوبي غزة، في إطار الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة على القطاع منذ 127 يوما.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "بتوجيه استخباري من شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قامت طائرة حربية بتصفية أحمد اليعقوبي، وهو ناشط في حماس كان مسؤولًا عن الترتيبات الأمنية (الحراسة) لكبار قيادات الحركة، وشغل منصب إداري رفيع في مباحث محافظة رفح".

وأضاف جيش الاحتلال، في بيانه، أنه "خلال الغارة تمت تصفية أيمن الرنتيسي، وهو ناشط عسكري ومسؤول مديرية التحقيقات في الأمن العام التابع لحماس، بالإضافة إلى ناشط آخر في مباحث محافظة رفح (لم يسمه)"، في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن قيادات وعناصر من الشرطة استشهدوا بهجومين إسرائيليين استهدفا مركبتين شرطيتين في رفح.

توثيق يعممه الجيش الإسرائيلي: الاحتلال يعلن اغتيال "المسؤول عن حراسة قيادات حماس" في رفح.



مصادر محلية تؤكد أن كلا من مدير مباحث رفح، أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، ورئيس قسم مباحث التموين، إبراهيم شتات، استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في حي تل السلطان، غربي رفح.… pic.twitter.com/vfeyL4ctRW — موقع عرب 48 (@arab48website) February 10, 2024

وأكدت مصادر محلية أن كلا من مدير مباحث رفح، أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، ورئيس قسم مباحث التموين، إبراهيم شتات، استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في حي تل السلطان، غربي رفح؛ وبحسب المصادر، فإن الهجوم الآخر أسفر كذلك عن ارتقاء عدد من الشهداء وجميعهم من أفراد الشرطة.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، إن إسرائيل قتلت 6 من أفرادها "باستهداف مركبتهم في منطقة خربة العدس، شرق مدينة رفح، خلال عملهم في تأمين شاحنات المساعدات"، وذلك في ظل التقارير عن مخاوف إسرائيلية من استعادة حماس سيطرتها المدنية على مناطق شمال قطاع غزة.