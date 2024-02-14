الرد الإسرائيلي على مقترح الصفقة: الإطار الزمني ومعادلة التبادل

كشفت مصادر مطلعة على محادثات القاهرة، الخميس، أن إسرائيل قدمت للوسطاء خلال المحادثات التي أجريت في العاصمة المصرية، الثلاثاء، جوابها على رد حركة حماس على مقترح باريس، بما يشمل الأطر الزمنية للمراحل الثلاث للصفقة المقترحة.

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وأفادت المصادر بأن الإطار الزمني الذي حددته إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق قد يصل إلى 42 يوما (6 أسابيع) على قاعدة 35 يوما + 7 أيام؛ بالإضافة إلى مرحلة ثانية تصل إلى 30 يوما، في حين لم يحدد إطارا زمنيا للمرحلة الثالثة.

وذكرت المصادر أن إسرائيل رفضت الانسحاب من الأماكن التي لا يوجد بها سكان في غزة.

وفي الرد الإسرائيلي، تم استبدال كلمة "المأهولة" بكلمة "المكتظة" بالسكان، في ما يتعلق بالمناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال، علما بأن حماس طالبت في ردها بـ"إعادة تمركز القوات بعيدًا خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة".

ونص الرد الإسرائيلي على "إعادة تأهيل" المستشفيات عوضا عن "إعادة إعمارها"، كما تضمن الرد إدخال 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإدخال منازل متنقلة (كرفانات/ كونتينارات) والخيام، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بطلب حماس "رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح"، وافقت إسرائيل على السماح بمغادرة ما يصل إلى 50 جريحا يوميًا، على أن لا تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وفي ما يعلق بتبادل الأسرى، تصر إسرائيل، كما كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد صرح سابقا، بأن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينين مقابل كل أسير إسرائيلي، مع إضافة النساء المجندات مقابل بعض الأسرى من أصحاب الأحكام العالية.

وفي ما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية، فإن إسرائيل تربط ذلك بمفاوضات بشأن الأعداد والنظر في عودة النازحين الغزيين لأماكن سكناهم مع عدوم وجود انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع.