تقرير: نتنياهو يرفض صفقة تبادل أسرى ووجهته نحو استمرار الحرب

"نتنياهو لم يمنح الوفد الأمني برئاسة رئيس الموساد، صلاحيات لإجراء مفاوضات حقيقية حاليا. وفي موازاة ذلك يعبر عن مواقف متشددة، والخلاصة واضحة: وجهة نتنياهو نحو استمرار الحرب"

توجه الوفد الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى القاهرة للمشاركة في محادثات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أمس، حاملا "تفويضا مقلصا جدا"، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء.

وأضاف هرئيل أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "لم يمنح الوفد صلاحيات لإجراء مفاوضات حقيقية حاليا، وحتى أن رئيس مركز الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، لم يسافر إلى مصر" مع الوفد.

في موازاة ذلك، يعبر نتنياهو عن مواقف متشددة حيال صفقة كهذه. فهو يرفض مطالب حماس، ويعلن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التوغل في القطاع، وخاصة في خانيونس، ويستعد لاحتلال رفح، بادعاء زيادة الضغط على حماس في محاولة لتحرير رهائن إسرائيليين.

ووصف هرئيل مواقف نتنياهو بأنها "خليط من رسائل"، بعضها موجه لاحتياجات سياسية داخلية وبعضها الآخر موجه إلى حماس والحلبة الدولية، "وخلاصة ذلك واضحة: وجهة نتنياهو نحو استمرار الحرب"، وذلك لأن نتنياهو "لا يأبه حاليا بتحرير المخطوفين مقابل وقف إطلاق نار لفترة طويلة وتحرير أسرى فلسطينيين كثيرين، رغم احتجاجات ومطالب عائلات المخطوفين".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، شريطا مصورا قصيرا جدا يظهر فيه رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، يسير داخل نفق في بداية الحرب على غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن نشر هذا الشريط ليس إلا "إلهاء متعمد، هدفه صرف أنظار الجمهور الإسرائيلي المتعطش لانتصار".

ووفقا لهرئيل، فإنه ظهرت مشكلة جديدة في قطاع غزة. فقد أصبح موظفي الأمم المتحدة يتخوفون من إدخال شاحنات إلى القطاع، "لأنه بغياب حماس، تنهب عائلات إجرامية محلية المساعدات ولا تصل إلى السكان المحتاجين".

وأضاف أنه لا تزال هناك عشرات الكيلومترات من الأنفاق في منطقة خانيونس، التي "لم يدمرها الجيش الإسرائيلي"، فيما تهدد إسرائيل بتوغل بري في رفح.

وأشار هرئيل إلى أن الإدارة الأميركية لا تحاول منع العملية العسكرية الإسرائيلي في رفح، وإنما تطالب بإجلاء النازحين الذين نزحوا إليها، الذين يقارب عددهم 1.3 مليون نازح، قبل التوغل البري في رفح. "ومن شأن الاستعدادات لعملية عسكرية بهذا الحجم أن تستغرق وقتا، إضافة إلى أن من شأن حلول شهر رمضان أن يضع مصاعب أمام عملية عسكرية مكثفة في فترة أكثر حساسية في أنحاء العالم العربي والإسلامي".