المستشارة القضائية الإسرائيلية تصادق على سحب إقامة المقدسي ماجد الجعبة

صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على سحب "الإقامة الدائمة" من المواطن المقدسي والأسير المحرر ماجد الجعبة، بادعاء إدانته بالعضوية في حركة حماس، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11" اليوم، الخميس.

واستجابت بهاراف ميارا بقرارها لطلب وزير الداخلية، موشيه أربيل، كونه الوزير المخول بسحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وبررت بهاراف ميارا قرارها بأنه جاء بعد معاينة "مواد أمنية ووجهة نظر لجنة استشارية بهذا الخصوص وجلسة استجواب".

ويقضي القانون الإسرائيلي بمصادقة وزير القضاء، ياريف ليفين، على سحب المواطنة. ورجحت "كان 11" أن ليفين سيصادق على سحب إقامة الجعبة.

وأضافت "كان 11" أن السلطات الإسرائيلية تنظر في هذه الأثناء في "طلبات أخرى لسحب الإقامة" من مقدسيين. وقرر أربيل، منذ بداية الحرب على غزة، سحب الإقامة من ثلاثة مقدسيين آخرين، يحظر نشر هويتهم.