الكنيست يصادق على تصريح نتنياهو ضد اعتراف أميركي بدولة فلسطينية

تصريح نتنياهو يأتي على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية* لبيد: "إذا كان ادعاؤك هو أنك رئيس حكومة ضعيف، فإذا ضعفك هو تهمة، وعليك الذهاب إلى البيت"

احتجاج في نيويرك ضد الحرب على غزة، أمس (Getty Images)

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، بأغلبية 99 صوتا على تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد اعتراف بدولة فلسطينية، بزعم أنه "اعتراف من جانب واحد".

ويأتي تصريح نتنياهو على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية، وبهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يوجد إجماع في إسرائيل ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على هذا التصريح، وبتأييد وزراء كتلة "المعسكر الوطني" التي يرأسها بيني غانتس.

وينص تصريح نتنياهو على أن "إسرائيل ترفض إملاءات دولية بخصوص تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وتسوية كهذه يتم تحقيقها بمفاوضات مباشرة بين الجانبين فقط لا غير، ومن دون شروط مسبقة".

وأضاف تصريح نتنياهو أن "إسرائيل ستستمر في معارضة اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. واعتراف كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، ستمنح جائزة هائلة للإرهاب، جائزة غير مسبوقة، وستمنع أي تسوية مستقبلية للسلام"، حسب زعمه.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، مخاطبا نتنياهو قبل التصويت، إنه "إذا كان ادعاؤك هو أنك رئيس حكومة ضعيف ولا يعرف كيف يجعل الأمور تحدث، ولا تعرف كيف تفرض مشيئتك على المؤسسة، فإذا ضعفك هو تهمة".

وأضاف لبيد أنه "عندما يقولون إن حماس مرتدعة، فأنت مسؤول. وعندما يقتل أولاد وتغتصب بنات من قيل حماس، فأنت تختفي. وعندما يقصفون شاحنة في سورية، أنت مسؤول، وعندما يتم إجلاء عشرات الآلاف من بيوتهم عند الحدود الشمالية، تختفي. وهذا أسلوب رائع، لكنه لن ينجح. لأنك الرأس، وأنت المذنب وعليك الذهاب إلى البيت".