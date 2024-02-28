مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 جنود بجراح خطيرة بغزة

الجيش الإسرائيلي اعترف بشكل رسمي بمقتل 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، من بينهم 242 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.

قتل ضابطين إسرائيليين خلال المعارك البرية في حي الزيتون بغزة ومدينة خانيونس، كما أصيب 7 آخرون بجروح خطيرة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن القتيلين هما قائد سرية بكتيبة تابعة إلى لواء "غفعاتي" وقائد فصيل في نفس الكتيبة، وأكد أن المصابين الـ7 جروحهم خطيرة.

يأتي ذلك، فيما أعلن مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع استقبال 47 جنديا مصابا خلال 24 ساعة الماضية، منهم 19 وصفت جراحهم بالخطيرة.

وذكر مستشفى "سوروكا" في بيانه أنه استقبل 2790 جنديا وضابطا من الجيش الإسرائيلي الذين أصيبوا بدرجات متفاوتة منذ بداية الحرب على غزة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تحدث في بيان منفصل عن خوض معارك ضارية في حي الزيتون بمدينة غزة، وزعم قتل عشرات المسلحين في اشتباكات مسلحة وفي غارات جوية.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي في البيان أن قوات من الجيش دمر بنى تحتية عسكرية وسط قطاع غزة، ومربعات أمنية تابعة لحركة حماس، واعتقل عددا من المسلحين الذين حاولوا الانتقال إلى مراكز إيواء آمنة كمدنيين، على حد زعمه.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف بشكل رسمي بمقتل 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، من بينهم 242 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.