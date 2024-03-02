الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن جنوب الخليل

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويدعى أنه نفذ عملية طعن في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، في وقت سابق، السبت، استهدفت إسرائيليا وأسفرت عن إصابته بجروح خطيرة.

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شاب فلسطيني ادعى أنه نفذ عملية طعن في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، في وقت سابق السبت، أسفرت عن إصابة مستوطن.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قواته اعتقلت "مخربا مشتبه به بطعن إسرائيلي في الظاهرية"، دون مزيد من التفاصيل عن هوية المعتقل ومكان الاعتقال.

وأضاف أنه "في وقت سابق السبت، ورد تقرير عن حادثة طعن في مدينة الظاهرية الواقعة في المنطقة أ في منطقة يهودا (جنوبي الضفة المحتلة)".

وتابع أنه "بعد التحقيق الأولي، تبين أنه هجوم قام فيه مخرب بطعن مواطن إسرائيلي دخل المدينة. نقل المواطن لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات".

وقال إنه "تم اعتقال المخرب منذ وقت قصير من قبل قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي وتم تسليمه لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن".

وشدد على أن "دخول المنطقة (المصنفة) أ (بناء على اتفاقيات أوسلو) محظور وخطير على الإسرائيليين".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت تقارير إسرائيلية أن فلسطينيا طعن مستوطنًا، في بلدة الظاهرية"، وأصابه بجروح متوسطة الخطورة.

بعد وصوله إلى البلدة من أجل موعد معاينة مع طبيب وفق قوله".

وقالت التقارير إن "الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ملابسات الحادثة، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كانت عملية طعن على خلفية قومية أم جنائية".

ويتفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية تصعيد جيش الاحتلال من حدة عنفه ضد الفلسطينيين واقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد 418 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب نحو 4 آلاف و650 بالضفة والقدس، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.