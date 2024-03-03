المعطيات الرسمية: حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من 7 أكتوبر

ارتفاع قتلى عملية تفجير مبنى مفخخ في إحدى القوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة شرق خانيونس إلى 4 قتلى بالإضافة إلى 14 إصابة بينها 5 بحالة خطيرة. حصيلة القتلى منذ بدء الحرب ترتفع إلى 586 قتيلا.

بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمحت الرقابة العسكرية بنشر أسمائهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حتى اليوم، الأحد، في هجوم القسام على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة وخلال الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على القطاع من 149 يوما، 586 قتيلا.

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وارتفعت الحصيلة في أعقاب سماح الرقابة العسكرية، اليوم الأحد، بالكشف عن اسم جندي آخر قتل في عملية تفجير مبنى بقوة إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، السبت، علما بأن الاحتلال كان قد أقر بأن التفجير أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين بينهم قائد فصيلة و4 مقاتلين بحالة خطيرة.

المعطيات الرسمية الصادرة علن الجيش الإسرائيلي:

القتلى الذين سمح بنشر أسمائهم:

منذ بدء الحرب (7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) - 586 جنديا وضابطا.

منذ بدء الاجتياح البري (27 تشرين الأول/ أكتو) - 246 جنديا وضابطا.

قتلى الحوادث العملياتية: في المجمل - 37 قتيلا؛

نيران صديقة - 19 قتيلا.

مخالفات بإطلاق النار - 3 قتلى.

حوادث أخرى (وسائل قتالية، أسلحة، حوادث دهس) - 15 قتيلا.

الجنود الذين يتلقون العلاج في المشافي: المجموع - 316 مصابا؛

في حالة خطيرة - 37 جنديا وضابطا.

في حالة متوسطة الخطورة - 191 جنديا وضابطا.

في حالة طفيفة - 88 جنديا وضابطا.

الجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب: المجموع - 3030 جريحا؛

في حالة خطيرة - 475 جنديا وضابطا.

في حالة متوسطة الخطورة - 800 جنديا وضابطا.

في حالة طفيفة - 1755 جنديا وضابطا.

الجنود الذين أصيبوا منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة: المجموع - 1453 جريحا؛

في حالة خطيرة - 303 جنود وضباط.

في حالة متوسطة الخطورة - 482 جنديا وضابطا.

في حالة طفيفة - 668 جنديا وضابطا.

جرحى الحوادث العملياتية: المجموع - 545 مصابا:

حوادث - 391 مصابا.

مخالفات بإطلاق النار: 24 مصابا.

نيران صديقة: 54 مصابا.

حوادث طرق: 31 مصابا.

إصابات أخرى (حوادث عمل، ميدان القتال، حوادث سقوط، كدمات) - 45 مصابا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المعطيات "لا تشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني ليس نتيجة لحادث عملياتي، وأولئك الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ ولم يتم تحويلهم إلى أقسام المستشفى الأخرى أو الذين لم يتم تحديد مدى خطورة إصابتهم (بما في ذلك الطفيفة أو المتوسطة أو الخطيرة)".

وقال إن الحوادث تشمل كذلك حوادث دهس بواسطة مركبات قتالية مدرعة وحوادث من جراء الوسائل القتالية، الأسلحة والرشاشات.