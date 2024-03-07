نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي سيعمل في رفح... رغم الضغوط"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال سيواصل هجومه على قطاع غزة المحاصر، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي وصفها بأنها "آخر معاقل حماس".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن عدم اجتياح منطقة رفح جنوبي قطاع غزة هو بمثابة خسارة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 153 يوما على القطاع المحاصر، متوعدا بتنفيذ ذلك رغم الضغوط الدولية، معتبرا أن المنطقة تشكل "آخر معاقل حركة حماس".

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جاءت تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دورة ضباط، أشار خلالها إلى "ضغوط دولية متزايدة"، التي تطالب إسرائيلي بالامتناع عن مهاجمة رفح، وقال: "عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب واتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب".

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية اجتياحه البري للقطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مئات آلاف الفلسطينيين شمالا، على النزوح إلى الجنوب، مدّعيا أنه "منطقة آمنة"، وهو ما ثبت عدم صحته مع سقوط آلاف الشهداء والجرحى بينهم نازحون إلى الجنوب.

وقال نتنياهو: "اليوم أريد أن أقول لكم بكلمات واضحة: الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد جميع كتائب حماس في جميع أنحاء القطاع، وهذا يشمل رفح - آخر معقل لحماس. ومن يقول لنا ألا نتحرك في رفح، فهو يقول لنا أن نخسر الحرب، وهذا لن يحدث".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد أفادت في وقت سابق، الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، القلقة من كارثة إنسانية جديدة في قطاع غزة، "تدرس سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأميركية في حال وقوع هجوم في رفح".

وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي ومستشاريه لم يتخذوا حتى الآن، قرارا بشأن فرض "شروط" على إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية؛ واعتبرت الصحيفة أن مناقشة هذه المسألأة "توضح قلق الإدارة الأميركية المتزايد بشأن الأزمة في قطاع غزة، وعدم اتفاقها مع القادة في إسرائيل بشأن العمليات العسكرية البرية في رفح".