مسؤولون إسرائيليون: اجتياح رفح ليس وشيكا لكنه غير مستبعد خلال رمضان

المسؤولون الذين تحدثوا إلى CNN قالوا إن الجيش الإسرائيلي لم يقم بعد بحشد القوات اللازمة لاجتياح رفح ولم يضع اللمسات النهائية على خطط لإجلاء المدنيين من المدينة

خيام نازحيم قرب الحدود مع مصر في رفح، يوم الجمعة الماضي (Getty Images)

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التهديد باجتياح رفح حيث يتكدس حوالي 1.5 مليون نازح فلسطيني، فيما نقلت شبكة CNN عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين اليوم، الإثنين، قولهم إن هجوما إسرائيليا على رفح ليس وشيكاً.

وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الجيش الإسرائيلي لم يقم بعد بحشد القوات اللازمة لاجتياح رفح ولم يضع اللمسات النهائية على خطط لإجلاء المدنيين من المدينة.

وأضافوا أنه من الممكن حشد قوات الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح خلال وقت قصير، بينما من المتوقع أن تستغرق عملية كبيرة لإجلاء المدنيين أسبوعين على الأقل.

وقال مسؤولون في المستويين العسكري والسياسي إن كابينيت الحرب الإسرائيلي لم يوقع بعد على الخطط التي قدمها الجيش للإخلاء والاجتياح.

وحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن الهجوم على رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعدا.