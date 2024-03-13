غانتس يعارض ضم ساعر لكابينيت الحرب

غانتس يقول إنه لم يعلم مسبقا بانشقاق ساعر عن "المعسكر الوطني"، لكنه لم يفاجأ. وساعر يقول إن "معارضة الوزير غانتس ضمي إلى كابينيت الحرب ليست موضوعية وليست متعلقة بمصلحة الدولة"

أعلن رئيس حزب "كاحول لافان" وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أنه يعارض طلب رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، ضمّه إلى كابينيت الحرب، بعدما أعلن الأخير، أمس، عن انشقاقه عن كتلة "المعسكر الوطني" وفض الشراكة مع "كاحول لافان".

وقال غانتس إنه لم يكن يعلم بأن ساعر سينشق عن "المعسكر الوطني"، لكن ذكر أنه لم يتفاجأ بهذه الخطوة. وعقب ساعر قائلا إن "معارضة الوزير غانتس ضمي إلى كابينيت الحرب ليست موضوعية وليست متعلقة بمصلحة الدولة".

يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين "المعسكر الوطني" وحزب الليكود يشمل بندا يمنح غانتس حق الفيتو على ضم أعضاء جدد إلى كابينيت الحرب. وهدف هذا البند كان بالأساس لمنع ضم الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى كابينيت الحرب.

وانتقد غانتس أداء الحكومة الإسرائيلية، وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست إن استمرار الحرب على غزة وتحرير الرهائن يستوجب "قول الحقيقة للجمهور واتخاذ قرارات صعبة". وتطرق أيضا إلى الأزمة في العلاقات مع الإدارة الأميركية، وقال إن "علينا العمل سوية مع أصدقائنا، وأن نحل الخلافات معهم في الغرف المغلقة".

وتابع غانتس أن "كابينيت الحرب موحد حول ضرورة استمرار العملية البرية، بما في ذلك في رفح، من أجل تفكيك قدرات حماس العسكرية والسلطوية".

واعتبر غانتس أنه من أجل حصول إسرائيل على شرعية دولية، ستضطر إلى إيجاد حلول إنسانية "تخدم الحرب والعملية (السياسية) التي تليها". وأضاف أنه "عندما تنتهي الحرب سنتوجه إلى انتخابات. وعلى أي مرشح أن يشرح طروحاته وماذا فعل من أجل الدولة خلال هذه الفترة الصعبة".