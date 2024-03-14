نتنياهو: "سندخل رفح ونستكمل تصفية باقي كتائب حماس"

نتنياهو لجنود وحدة عسكرية: توجد ضغوط دولية من أجل منعنا من دخول رفح واستكمال المهمة. وأنا أصد هذه الضغوط وسأستمر في صدها، وسندخل إلى رفح، وسنعيد الأمن ونحقق الانتصار المطلق

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع ضباط وجنود وحدة "نيتسان 636" في معسكر "عوفر" اليوم، الخميس، إنه يصد ضغوطا دولية تطالبه بعدم اجتياح رفح، وأنه بالرغم من هذه الضغوط سيشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح.

وقال نتنياهو لضباط وجنود في الوحدة، إنه "فيما أنتم والجيش الإسرائيلي تستعدون لمواصلة القتال، توجد ضغوط دولية من أجل منعنا من دخول رفح واستكمال المهمة. وكرئيس للحكومة الإسرائيلية، أنا أصد هذه الضغوط".

وتابع إننا "ننفذ ذلك بنجاح منذ خمسة أشهر، وهذه فترة قصوى في تاريخ حروب إسرائيل. وسأستمر في صد الضغوط، وسندخل إلى رفح، وسنستكمل تصفية باقي كتائب حماس، وسنعيد الأمن ونحقق الانتصار المطلق لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل".

وتضم وحدة "نيتسان 636" جنودا ومجندات يعملن في مراقبة الحدود وجمع معلومات استخباراتية. وقال نتنياهو إن "صديقاتكم لا يزلن في أسر حماس. ونحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل إخراجهن مع باقي المخطوفين. وهذه مهمة مقدسة، والمهمة التي تنفذونها هي مقدسة أيضا. ونحن مصرون على الانتصار وتحقيق الانتصار المطلق".

وأضاف أن "تطور عملكم مثير للإعجاب، ويساعد جدا القوات المقاتلة ويستهدف العدو. وأنتم عمليا عيون القوة المقاتلة، وهذا يمنح تفوقا هائلا".

واطلع نتنياهو في مقر الوحدة على الوسائل والأسلحة التي تستخدمها، وخاصة وسائل جمع المعلومات الاستخباراتية، وبينها مسيرات صغيرة، حسب بيان صادر عن مكتبه.