رئيس الأركان الإسرائيلي عن استعدادات الاحتلال في رمضان: نخوض حربًا متعددة الجبهات

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرى جولة ميدانية لتفقد قواته والوقوف عند استعداداتها خلال شهر رمضان، مشددا على أن إسرائيل "تخوض حربا متعددة الجبهات، أي حادث يطرأ في إحداها من شأنه أن يؤثر على الجبهات الأخرى".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إن جيش الاحتلال يخوض حربا متعددة الجبهات، مشددا على أن قواته "على أهبة الاستعداد في جميعها"، وذلك خلال جولة ميدانية في الضفة الغربية المحتلة للوقف عند استعدادات الاحتلال خلال شهر رمضان.

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وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن هليفي "قام بجولة في منطقة بنيامين في يهودا والسامرة (في إشارة إلى وسط الضفة الغربية المحتلة) يرافقه كل من قائد فرقة يهودا والسامرة، ياكي دوليف، وقائد لواء بنيامين، ليرون بيطون، وقادة آخرين.

وبحسب البيان، "تم خلال الجولة عرض صورة الأوضاع الراهنة واستعدادات قوات الجيش خلال شهر رمضان. كما التقى رئيس الأركان مقاتلي الجيش وحرس الحدود المنتشرين في المنطقة، وهم على درجة عالية من الجهوزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وخلال الجولة، قال هليفي "يصادف اليوم أول يوم جمعة من شهر رمضان، غير أن الأمر لا يتعلق بأيام الجمعة فحسب بل يستمر طوال شهر رمضان. خلال الأسبوع الجاري شهدنا عدة محاولات للقيام باعتداءات تخريبية في أماكن مختلفة، وعليه فإن التحدي الذي يواجهكم يتمثل بنجاحكم في حفظ الأمن طوال هذا الشهر وما يليه".

وأضاف أن "التحدي لن ينتهي بانتهاء رمضان. غير أننا بالفعل أكثر تأهبًا واستعدادًا خلال هذا الشهر، ويجب علينا أن نكون شديدي اليقظة والحرص في أدائنا ونوفر حماية جيدة جدًا. إننا نخوض حربًا متعددة الجبهات تشمل لبنان وسورية ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة ومناطق أبعد أيضًا".

وتابع أن "كل واحد من أفراد الأمن، سواء أكان من جنود الجيش أو قوات حرس الحدود - حيث نعمل معًا - يجب أن يتحمل المسؤولية عن كافة الجبهات، ذلك لأن أي حادث يطرأ في إحدى الجبهات من شأنه أن يؤثر وقد ينتقل ’بالعدوى’ إلى مناطق أخرى أيضًا".