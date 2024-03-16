ساعر يوجه انتقادات حادة لكابينيت الحرب: لسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية... "نراوح مكاننا في غزة"

ساعر ينتقد إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويوجه انتقادات حادة إلى أعضاء كابينيت الحرب، خصوصا الوزراء من ذوي الخلفيات العسكرية، الذين كانوا شركائه السياسيين قبل أقل من أسبوع، ويقول: "لسنا بحاجة إلى هيئة أركان موازية".

وجه الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، غدعون ساعر، مساء اليوم، السبت، انتقادات حادة اللهجة على المجلس الوزاري لإدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ("كابينيت الحرب")، مشددا على أن إسرائيل "ليست بحاجة إلى هيئة أركان عامة ثانية"، مشيرا إلى أن الحرب على غزة "تراوح مكانها" ولا تسير في التجاه الصحيح.

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جاء ذلك في أعقاب قرار ساعر فض الشراكة بينه وبين الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، عبر انفصال حزب ساعر ("تيكفا حداشا") عن "المعسكر الوطني" بزعاعة غانتس، وإعلان ساعر أنه يطالب بالانضمام إلى "كابينيت الحرب" الأمر الذي يرفضه غانتس، في حين أفاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه يبحث هذا الطلب.

وشدد ساعر، في مقابلة مع القناة 12، على أنه يصر على انضمامه لـ"كابينيت الحرب"، وقال: "لا ينبغي لكابينيت الحرب أن يكون هيئة أركان عامة موازية، نحن نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة السياسية والإستراتيجية والفهم الذين يمكنهم مراقبة عمل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية".

وأكد ساعر أنه اجتمع ثانئيا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الجمعة، وأكد له أنه "لا معنى لبقائي في الحكومة إذا لم أنضم إلى كابينيت الحرب"، وأضاف "قل لنتنياهو قرر خلال الأيام القليلة المقبلة"، واتهم غانتس أنه حاول إلعاده عن "كابينيت الحرب" منذ تشكيل حكومة الطوارئ وانضمام "المعسكر الوطني" إلى حكومة نتنياهو.

وقال ساعر: "نحن نراوح مكاننا في الحرب ونحتاج إلى تغيير اتجاه"، وأضاف "أنا لا أؤمن بالتوجه الحالي، وأرى أن علينا تغيير اتجاه"، وتابع "إذا لم أنضم إلى كابينيت الحرب، فلا معنى لبقائي في الحكومة".

وقال إن القضايا التي أبرزت "الفجوات الأيديولوجية" بينه وبين غانتس، تتمثل بمعارضة الأخير لإلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح بإعادة إقامة مستوطنات شمالي الضفة، بالإضافة إلى رفض غانتس عزل عضو الكنيست، عوفر كاسيف، الذي انضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

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