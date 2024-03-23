تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وأخرى مطالبة بصفقة تبادل أسرى

نشبت مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة في تل أبيب، وهددت الشرطة الإسرائيلية بتحرير مخالفات وغرامات مرتفعة بقيمة قد تصل إلى ألف شيكل على الأقل لكل متظاهر إذا ما أقدموا على إغلاق مسالك "أيالون".

تجددت مساء اليوم، السبت، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو ومظاهرات أخرى تطالب بصفقة تبادل أسرى في تل أبيب والعديد من البلدات والمواقع الإسرائيلية.

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وفي تل أبيب، شارك الآلاف في مظاهرتين الأولى مطالبة بإجراء انتخابات وإسقاط حكومة نتنياهو في شارع "كابلان"، إذ أغلق عدد من المتظاهرين شارع 2 باتجاه الشمال.

ونظمت المظاهرة الأخرى قرب مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، وطالب المتظاهرون خلالها بصفقة تبادل فورية من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وأغلق مئات المتظاهرين شارع "بيغن" باتجاه جنوب تل أبيب.

ونشبت مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة في تل أبيب، وهددت الشرطة الإسرائيلية بتحرير مخالفات وغرامات مرتفعة بقيمة قد تصل إلى ألف شيكل على الأقل لكل متظاهر إذا ما أقدموا على إغلاق مسالك "أيالون".

ورغم تهديد الشرطة بتحرير المخالفات، أغلق متظاهرون مسالك "أيالون" باتجاه الشمال.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها دفعت بقوات معززة إلى مواقع الاحتجاجات، وأن بنيتها تفريق المتظاهرين واستخدام وسائل تفريق المظاهرات عقب "الإخلال بالنظام" وإغلاق مسالك "أيالون".

وفي قيسارية، تظاهر نحو ألفي شخص ضد حكومة نتنياهو ومطالبين بإجراء انتخابات للكنيست، كما نظمت مظاهرة أخرى ضد الحكومة في مفرق "كركور" على شارع 65.

وفي حيفا، شارك ألف شخص في مسيرة وصولا إلى "حوريف" حيث نظم الاحتجاج للمطالبة بتغيير الحكومة، إذ رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "حكومة إسرائيل ضد شعب إسرائيل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق العديد من الشوارع الرئيسة في منطقة تل أبيب تزامنا مع الاحتجاجات.