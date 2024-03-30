استئناف مفاوضات الهدنة في غزة الأحد بالقاهرة

وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لمواصلة، الأحد، لمواصلة المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار.

أفاد مصدر أمني مصري، مساء اليوم، السبت، بأن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، تستأنف يوم غد، الأحد، في القاهرة؛ فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين في الموساد والشاباك والجيش، يغادر إلى العاصمة المصرية، الأحد، لاستكمال المفاوضات، وسط تقارير عن مقترح جديد يعده الوسطاء للتفاوض.

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وذكر المصدر الأمني المصري أن "استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، الأحد بالقاهرة (يأتي) وسط جهود مصرية قطرية مشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات"، دون مزيد من التفاصيل؛ فيما أفادت التقارير الإسرائيلية بأن رئيسي الموساد والشاباك قد ينضمان إلى الوفد الإسرائيلي لاحقا إذا ما طرأ تطور على المحادثات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن أسرى من محرري "صفقة شاليط" ("وفاء الأحرار") الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم لاحقا، مقابل إفراج حركة حماس عن جثتي الجنديين أورون شاؤول هدار غولدين؛ مشيرة إلى أن حماس لم تقدم ردا نهائيا على هذا العرض.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الوفد الإسرائيلي سيضم مسؤولين مهنيين يمثل الأجهزة الاستخباراتية سيطلعون على "عرض جديد يطرحه الوسطاء (الجانب المصري تحديدا) على طاولة المفاوضات"، على أن يتم إيفاد رئيسي جهازي الموساد والشاباك في وقت لاحق، بناء على التطورات التي قد تشهدها المحادثات.

ووفقا للقناة 13، فإن تل أبيب تستعد لتلقي مقترحات وعروض جديدة للتفاوض حولها من قبل الوسيطين المصري والقطري الولايات المتحدة الأميركية، وأشارت إلى شكوك في أوساط وزراء في كابينيت الحرب وفي حزب الليكود كذلك، حول ما إذا كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معني بالتوصل إلى صفقة.

وأفادت القناة 13 بأن كابينيت الحرب الإسرائيلي، ناقش إمكانية تقديم عرض إسرائيلي خاص وعدم انتظار مقترحات الوسطاء، الأمر الذي عارضه نتنياهو، وذكرت القناة 12 أن مصر طالبت تل أبيب بعرض مقترحات تكون قادرة على تمريرها إلى حركة حماس.

وترددت تقارير عديدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أفادت بأن نتنياهو يماطل في هذه المفاوضات بهدف إطالة الحرب وعدم سقوط حكومته، على خلفية معارضة اليمين المتطرف لوقف الحرب.

وتظاهر، مساء السبت، العشرات في مواقع مختلفة في تل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة والعمل على التوصل إلى صفقة تتيح الإفراج عن الرهائن والأسرى الإسرائيلي لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأمس، الجمعة، صادق نتنياهو، على عودة الوفد برئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى الدوحة من أجل استئناف مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، وعلى توجه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى محادثات موازية في القاهرة.

وتأتي مصادقة نتنياهو على توجه فريق برنياع إلى الدوحة بادعاء "استنفاد التفويض الممنوح لهم للتقدم في إجراء المفاوضات". وكان بار قد زار القاهرة، الأسبوع الحالي، والتقى مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وأمس، الجمعة، صادق نتنياهو، على عودة الوفد برئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى الدوحة من أجل استئناف مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، وعلى توجه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى محادثات موازية في القاهرة.

وتأتي مصادقة نتنياهو على توجه فريق برنياع إلى الدوحة بادعاء "استنفاد التفويض الممنوح لهم للتقدم في إجراء المفاوضات".

وكان بار قد زار القاهرة، الأسبوع الحالي، والتقى مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.