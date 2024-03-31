غالانت: "حماس تنهار من الداخل... عناصرها لا يتحملون الضغط"

ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن حركة حماس باتت "تتفكك من الداخل" على وقع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 177 يوما، وزعم أن "مخربو الحركة" وفق تعبيره، باتوا "غير قادرين على تحمل الضغط".