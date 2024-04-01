تقارير إسرائيلية: "هناك إمكانية لإحراز تقدم" في المفاوضات بشأن غزة

مسؤولون إسرائيليون يعتبرون أن هناك إمكانية لإحراز تقدم نحو صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، في إطار جولة المحادثات الجارية في القاهرة؛ "الوقت لا يزال مبكرا للتفاؤل".

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، في إحاطة قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، إن هناك إمكانية لإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، في محاولة لإبرام صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

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واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه "إذا كانت حماس معنية بالتوصل إلى اتفاق، فيمكننا المضي قدما. لقد قطعنا شوطا طويلا هذه المرة أيضا، وهناك إمكانية لإحراز تقدم في الأيام المقبلة"، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على سير المفاوضات، إن "الوفد الإسرائيلي في القاهرة قدم للوسطاء موقفا جديدا ومحدثا (من قبل الحكومة في تل أبيب) وأكثر مرونة في ما يتعلق بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة".

وكان "كابينيت الحرب" قد اجتمع الليلة الماضية، لمناقشة "المرونة" التي على إسرائيل إبدائها في المفاوضات، وحاول صياغة مقترح بشأن عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، والوجود الإسرائيلي في الممر الذي أقامه الاحتلال لتقسيم القطاع وعزل مناطقه الشمالية عن الجنوبية.

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن هذه الجولة من المفاوضات التي تعقد في مصر "لن تستمر (لفترة طويلة) بسبب إصرار حماس" على الشروط التي كانت قد قدمتها للوساط في 14 شباط/ فبراير الماضي، خصوصا في ما يتعلق بعدد الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل وعودة النازحين لشمالي القطاع وانسحاب قوات الاحتلال منه.

ولفت موقع "واينت" إلى أن التقديرات الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الوفد الذي غادر للمشاركة في محادثات القاهرة، الأحد، سيعود من مصر صباح اليوم، الإثنين، إلا أن الوفد ظل هناك لمواصلة المحادثات.