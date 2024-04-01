مسيّرة أطلقت من العراق أصابت قاعدة إسرائيلية لسلاح البحرية في إيلات

كانت صافرات الإنذار قد دوّت بعد انتصاف ليل الأحد – الإثنين في إيلات، فيما سمع دوي انفجار وأبلغ عن حريق بالمنطقة.

من المكان الذي سقطت وانفجرت فيه المسيّرة

أقر الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الإثنين، بأن طائرة مسيّرة أصابت قاعدة عسكرية لسلاح البحرية في إيلات، جنوب البلاد، الليلة الماضية.

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وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أن المسيّرة سقطت في قاعدة له في خليج إيلات الليلة الماضية، وألحقت أضرارا في المبنى دون وقوع إصابات؛ مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الطائرة المسيّرة أطلقت من العراق واجتازت الأجواء الأردنية قبل وصولها وانفجارها في القاعدة العسكرية بإيلات.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت بعد انتصاف ليل الأحد – الإثنين في إيلات، فيما سمع دوي انفجار وأبلغ عن حريق بالمنطقة.

وبعد وقت وجيز، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل بالأسلحة المناسبة ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ؛ من دون أن تورد تفاصيل إضافية.

وقبل نحو أسبوعين، أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ كروز أطلق من جهة البحر الأحمر في شمال إيلات؛ وكانت تلك المرة الأولى التي يعلن فيها عن حدث كهذا منذ بدء استهدافات الحوثيين للسفن المرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وتبنيهم مرارا إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية ردا على الحرب المتواصلة على قطاع غزة.