مقتل 600 جندي إسرائيلي منذ "طوفان الأقصى"

أكد الجيش الإسرائيلي على موقعه الالكتروني أن "الجندي نداف كوهين، 20 عاما، من سكان مدينة حيفا، قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع إلى 600 عدد الجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عن مقتل جندي من "الكتيبة 77 " خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 600 جندي وضابط، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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وأكد الجيش الإسرائيلي على موقعه الالكتروني أن "الجندي نداف كوهين، 20 عاما، من سكان مدينة حيفا، قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع إلى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، ارتفاع عدد قتلاه بكمين خانيونس يوم الجمعة الماضي، إلى اثنين بعد مقتل جندي ثان متأثرا بإصابته في الهجوم.

وسمح الجيش بنشر اسم الجندي القتيل الثاني، وهو الرائد سيفان ويل من وحدة الكوماندوز "إيغوز".

واعترف الجيش الإسرائيلي، الجمعة بمقتل الجندي ألون كودرياشوف (21 عاما) من وحدة "إيغوز" التابعة لتشكيل الكوماندوز، وإصابة 16 جنديا آخرين، بينهم ستة وصفت جراحهم بالخطيرة، نتيجة استهداف المقاومة الفلسطينية بالقذائف مبنى كان يتواجد به عدد من الجنود.