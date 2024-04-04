أوستن يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين بغزة

جاء في بيان صادر عن البنتاغون بشأن الاتصال أن "الوزير أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لورلد سنترال كيتشن، والتي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، أحدهم أميركي".

طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة "بعد الفشل المتكرر للتنسيق"، وكرر دعم الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل ضد مجموعة من "التهديدات الإقليمية"، وذلك خلال اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

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يأتي هذا في أعقاب هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غزة هذا الأسبوع.

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون بشأن الاتصال أن "الوزير أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لورلد سنترال كيتشن، والتي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، أحدهم أميركي".

وذكر البنتاغون أن أوستن حث غالانت أيضا على إجراء تحقيق "سريع وشفاف"، ونشر النتائج على العلن ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح أن هذه "المأساة" عززت القلق المعرب عنه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.

وشدد أوستن على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة، بعد إخفاقات التنسيق المتكررة مع جماعات الإغاثة الأجنبية.

وأثار أوستن الحاجة إلى رؤية زيادة سريعة في المساعدات القادمة عبر جميع المعابر في الأيام المقبلة، لا سيما إلى المجتمعات في شمال غزة المعرضة لخطر المجاعة.