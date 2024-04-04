مكالمة حادة بين نتنياهو وبايدن، الذي حث رئيس الحكومة الإسرائيلية لأول مرة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما حثه على توجيه مفاوضيه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس؛ ولوّح بإمكانية تغيير السياسة الأميركية بشأن حرب غزة.

أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، أن استمرار الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة يعتمد على "الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين"، وحثّه على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وكذلك على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وفق بيان للبيت الأبيض.

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ودعا بايدن نتنياهو إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة". وذكر البيان أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، "غير مقبولة"، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قافلة لطواقم الإغاثة التابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 الناشطين.

وجاء في البيان أن بايدن "أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الحكومة على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن"، علما بأن واشنطن لا تزال تربط وقف إطلاق النار في إبرام صفقة تبادل تأمل أن تؤدي في نهاية المطاف إلى "تسوية طويلة الأمد".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن بايدن ونتنياهو ناقشا "التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي، وأوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة هذه التهديدات".

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن النبرة المتشددة التي اعتمدها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو بشأن الحرب على غزة، تعكس "الإحباط المتزايد" إزاء عدم استجابة إسرائيل لمطالب حماية المدنيين. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي،"نعم، هناك إحباط متزايد" من عدم استجابة نتنياهو لطلبات واشنطن.

دعا البيت الأبيض إسرائيل إلى السماح بزيادة "هائلة" في المساعدات إلى غزة خلال "ساعات وأيام"، وقال كيربي إن "ما نتطلع إلى رؤيته ونأمل أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة".

وأعرب بايدن على مدى أشهر عن إحباط متزايد من نتنياهو، لكنه دافع بقوة أيضا عن ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الرد على حماس". ورغم الضغوط التي يمارسها الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، فإن الإدارة تواصل توفير إمدادات عسكرية لإسرائيل حتى في وقت تنتقد طريقة خوض الحرب.

وعلى صلة، قال مسؤول في إدارة بايدن، تحدث لوكالة "رويترز" اليوم، الخميس، إن واشنطن وافقت هذا الأسبوع على نقل آلاف القنابل الجديدة إلى إسرائيل، إلا أنها لن تُسلم قبل العام المقبل على الأقل. وذكر المسؤول أن عملية النقل تشمل ألف قنبلة من طراز "إم كيه 82" زنة 500 رطل وأكثر من ألف قنبلة ذات قطر صغير وفتائل لقنابل من طراز "إم كيه 80".

ويوم الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي صدرت فيه الموافقات، شنت إسرائيل غارة على غزة أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة يعملون بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية. وعبرت واشنطن عن غضبها إزاء الهجمات وطالبت إسرائيل بإجراء تحقيق سريع.