لبنان: الجيش الإسرائيليّ يعلن شنّ ضربات على مواقع لحزب الله في الخيام وكفركلا

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم أهدافا إرهابية في لبنان خلال الليل"، على حدّ وصفه، مضيفا أن طائراته "هاجمت نقاط مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الخيام، وبُنية تحتية إرهابية للمنظمة في منطقة كفركلا".

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، قصف بلدات ومواقع في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم أهدافا إرهابية في لبنان خلال الليل"، على حدّ وصفه، مضيفا أن طائراته "هاجمت نقاط مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة الخيام، وبُنية تحتية إرهابية للمنظمة في منطقة كفركلا".

وأعلن حزب الله، أمس الأربعاء، تنفيذ 6 عمليات ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية، مشيرا إلى أن بعضها استُهدف بقصف مدفعيّ، فيما ذكر أن بعضها استُهدف بـ"الأسلحة المناسبة".

ويتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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