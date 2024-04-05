ترامب يدعو إسرائيل لإنهاء الهجمات على غزة "بأسرع وقت ممكن"

وجّه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رسالة صارمة لإسرائيل في حربها على غزة، وحثها على "الانتهاء من هذا الأمر". وقال ترامب إن إسرائيل "تخسر حرب العلاقات العامة تمامًا".

دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إسرائيل، لوقف حربها على غزة "في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا أن الحكومة في تل أبيب "تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة".

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جاء ذلك في تصريح أدلى به المرشح الجمهوري الأبرز للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، لإحدى الإذاعات في نيويورك، الخميس، حيث انتقد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال ترامب محذرا الحكومة الإسرائيلية: "ما أقوله بكل وضوح هو: ضعوا هذه (الهجمات) جانبا، ودعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس".

وتعليقًا على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب: "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار. إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة".

وأشار إلى أن الهجمات على غزة يجب أن "تنتهي في أقرب وقت ممكن" و"يجب عودة السلام". وأضاف "إسرائيل يجب أن تكون حذرة للغاية، لأنها تخسر جزءًا كبيرًا من العالم. إنها تخسر الكثير من الدعم".