غارات على البقاع وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

أعلن حزب الله مهاجمة 10 مواقع إسرائيلية على طول الحدود وفي منطقة الجليل الغربي. اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو.

شن الطيران الإسرائيلي، فجر الأحد، سلسلة غارات على محيط بلدتي السفري وجنتا في البقاع شرقي لبنان، فيما أكد حزب الله شن عمليات ضد قوات من الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق الحدودية، وإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" فوق الأراضي اللبنانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن حزب الله مهاجمة 10 مواقع إسرائيلية على طول الحدود وفي منطقة الجليل الغربي، وكذلك إسقاط مسير لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية.

واستهدف حزب الله أيضا، منظومة ‏التشويش على المسيرات في موقع العاصي، وقصف مربض الزاعورة وتجمّعات للجنود في موقع راميا وثكنات شوميرا وشتولا وزبدين، كما قصف الحزب مواقع رويسات العلم والمالكية والجرداح وجل العلام ومحيط مستوطنة شلومي.

وقصف الطيران الإسرائيلي بالصواريخ المرتفعات الجبلية المحيطة ببلدة جنتا عند السلسلة الشرقية للجبال الفاصلة بين لبنان وسورية، فيما استهدفت مقاتلات حربية عددا من البنى التحتية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب، وأرنون، وطير حرفا، في جنوب لبنان.

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار في مناطق علما الشعب والسوانة في جنوبي لبنان خلال الفجر بهدف إزالة تهديدات لم يعلن عنها.

واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 9 صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة مزارع شبعا، مشيرا إلى أن أن 5 صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه منطقة شتولا، وتم الرد عليها بقصف مصدر إطلاقها.

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 356 شخصا على الأقل بينهم 235 مقاتلا في حزب الله و68 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.