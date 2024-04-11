جنرال أميركي يزور إسرائيل لمناقشة الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل

تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، بات وشيكا. قائد القيادة الوسطى الأميركية يزور إسرائيل للتنسيق بشأن الهجوم الإيراني المحتمل.

يصل قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الجنرال إريك كوريلا، يوم الخميس، إلى تل أبيب، لعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف التنسيق بشأن "الاستعداد الأميركي الإسرائيلي المشترك لهجوم محتمل من جانب إيران".

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ويأتي ذلك في ظل الترقب والاستعداد لقيام إيران بالرد عسكريا على إسرائيل في أعقاب اتهامها باغتيال محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني، مع عدد من معاونيه، في قصف القنصلية الإيرانية بدمشق، الأسبوع الماضي.

هذا ونقلت وكالة مهر عن وزير الدفاع الإيراني قوله إن سيتم "تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت إيران".

ونقل موقع "واللا" عن "مسؤوليين إسرائيليين رفيعي المستوى أن كوريلا سيجتمع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ووزير الأمن، يوآف غالانت على خلفية "الاستعداد المشترك لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على أهداف في إسرائيل".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن تل أبيب تستعد كذلك لـ"هجوم صاروخي غير مسبوق" من الأراضي الإيرانية على مواقع في إسرائيل. وأوضحوا أنه "في مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن ترد إسرائيل بهجوم مباشر على مواقع في إيران".

وأوضح التقرير أن "مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار أجروا في الأيام الأخيرة سلسلة من المشاورات على جميع المستويات للتحضير والاستعداد للرد الإيراني" المتوقع.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها يمكن أن تساعد في الحد من الهجوم الإيراني من خلال نقل رسائل تحذير هادئة وعلنية إلى الإيرانيين، وكذلك من خلال استعراض القوة العسكرية في المنطقة".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "إسرائيل والولايات المتحدة عززتا تنسيقهما في الأيام الأخيرة في ما يتعلق بالدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة في المنطقة تحسبا لهجوم إيراني محتمل".

وأرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسالة تحذير علنية إلى إيران خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليابان في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، وقال إن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران.

هذا وقال مسؤول أميركي إن تصريحات الرئيس بايدن بشأن حماية إسرائيل في وجه التهديدات الإيرانية لم تأت من فراغ، وأضاف أن واشنطن ستساهم في الدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من إيران أو وكلائها.

كما أكد المسؤول الأميركي أنه في حال تعرضت إسرائيل لهجوم بالصواريخ والمسيرات فقد تساهم القوات الأميركية في اعتراضها، وأنه من غير المستبعد شن ضربات انتقامية مشتركة مع إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من إيران أو وكلائها.

والأربعاء، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركيةعن أشخاص مطلعين على معلومات استخبارية أن الهجمات التي يرجح أن تقوم بها طهران أو وكلائها في المنطقة، "ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل".

وأكدت المصادر أن الهجوم المحتمل ربما "سيحصل خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة أو طائرات بدون طيار"، في حين تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير أميركية تتحدث عن هجوم خلال 48 ساعة.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إنه "ينظر للهجوم على أنه بات مسألة وقت ليس إلا، وفقا لتقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. تم إبلاغ حلفاء إسرائيل الغربيين بأن المنشآت الحكومية والعسكرية الإسرائيلية قد تكون مستهدفة".

وأضافت أنه "من غير المتوقع أن يتم استهداف المنشآت المدنية"، وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين يساعدون إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخباراتية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، توعد مجددا، الأربعاء، أن إسرائيل سوف "تنال العقاب" بعد قصف جوي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.