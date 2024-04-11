عضو بوفد المفاوضات الإسرائيلي: نحصل على التفويض صباحا ويعرقله نتنياهو مساءً

قال أحد أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي إنه "كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ وخسرنا أرواح مختطفين وكنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، تحقيقا، أجرته وفيه تسريب من أعضاء من وفود التفاوض الإسرائيلية بشأن إبرام صفقة مع حماس، كشف فيها المفاوضون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "يعوّق صفقة التبادل والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما".

وقال أحد أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي إنه "كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ وخسرنا أرواح مختطفين وكنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

وقال العضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي إن "نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض وكابينيت الحرب أيضا"، وردا على تلك الادعاءات قال مكتب نتنياهو إن "نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين وهو يرفض اتفاق استسلام، وحماس هي من يحبط التوصل لصفقة".

وفي لقاء منفصل، أجرته ذات القناة مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق، نداف أرجمان قال إن "نتنياهو ليس مؤهلا لقيادة الدولة والشعب يجب أن يدعو لتنحيته، والحرب في غزة انتهت ونحن نخوض هناك قتالا فقط".