الجيش الإسرائيلي: إيران ستتحمل العواقب إن اختارت مزيدا من التصعيد

الجيش الإسرائيلي:"إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وإن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسورية فحسب؛ إذ يغذي النظام في إيران الحرب في أوكرانيا وخارجها".

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في إحاطة للإعلام الأجنبي، عصر اليوم السبت، إن "إيران هي الراعي الأكبر في العالم للإرهاب. مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات وسوف نتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا، لحماية مواطنينا".

وأضاف أن "إيران تقوم بتمويل وتدريب وتسليح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. لقد بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 أكتوبر؛ وقام حزب الله المدعوم أيضا من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 أكتوبر ومنذ ذلك الحين، قامت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية، والحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بتوسيع هذا الصراع لجعله صراعا عالميا".

وذكر أن "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وإن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسورية فحسب؛ إذ يغذي النظام في إيران الحرب في أوكرانيا وخارجها".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "إيران ستتحمل عواقب قرارها تصعيد الوضع أكثر، وإسرائيل في حالة تأهب قصوى. لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. كما أننا على استعداد للرد".

وذكر أن "جيش الدفاع مستعد لجميع السيناريوهات وسيتخذ الخطوات اللازمة – بالتعاون مع حلفائنا – لحماية شعبنا".