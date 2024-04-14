تقرير: نتنياهو أرجأ موعدا كان محددا لاجتياح رفح

رغم تلويحه المستمر باجتياح رفح وتشديده على أن "النصر المطلق" المزعوم على حماس "لن يتحقق" دون "القضاء على كتائبها في رفح"، تقرير يكشف أن نتنياهو أرجأ موعدا كان محددا للهجوم على الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون ذكر الأسباب.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أرجأ موعدا كان محددا لاجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وذكر "كان 11" أن نتنياهو قرر في الأيام الماضية، "تأجيل الموعد المحدد للعملية (العسكرية البرية) في رفح"، علما بأن نتنياهو كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه جرى تحديد موعد لاجتياح رفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة.

ولم يكشف نتنياهو حينها عن الموعد المحدد للاجتياح المتوقع، في حين شدد على أن "النصر المطلق على حركة حماس"، على حد تعبيره، "يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الحركة هناك".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موعد العملية التي تحدث عنه نتنياهو تأجل؛ وأوضحت القناة أن نشرها في هذا الخصوص يراعي قيود الراقبة العسكرية، وأفادت بأن قرار "التأجيل" اتخذ من قبل نتنياهو والقيادة السياسية في الأيام الأخيرة".

ووفقا للتقرير، فإن جيش الاحتلال يواصل استعداداته للعملية العسكرية البرية في رفح؛ فما لم يتضح بعد "حجم الهجوم الإسرائيلي المخطط له في جنوب قطاع غزة".