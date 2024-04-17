سموتريتش: "لم أعد أعتمد على الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر"

أقوال سموتريتش جاءت على خلفية رفضه المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز F35 وF15: "أعطينا شيكا مفتوحا واعتمدنا بشكل أعمى على جهاز الأمن وحصلنا على 7 أكتوبر. لست مستعدا لإعطائهم شيكا مفتوحا"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أنه بعد هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يعد يعتمد على الجيش الإسرائيلي.

وعلى خلفية معارضته المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز F35 وF15 يطالب بهما الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة، قال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "أعطينا شيكا مفتوحا واعتمدنا بشكل أعمى على جهاز الأمن وحصلنا على 7 أكتوبر. لقد توقفت عن الاعتماد على الجيش. وأنا أحبهم، أقدرهم، أدعمهم، لكني لست مستعدا لإعطائهم شيكا مفتوحا".

وأضاف سموتريتش أن "جهاز الأمن عالق في مكان ما في 6 أكتوبر، ويرفض الفحص أين أخطأنا في بناء القوة، إذا أن ذلك المفهوم حول جيش صغير ومتطور قد انهار".

وتابع أنه "هل تتوقع أن يعطي مواطنو إسرائيل شيكا بمبلغ 200 مليار شيكل لجهاز الأمن، ليفعل به ما يشاء، بدون محاسبة الذات ومن دون استخلاص دروس؟".

وكان سموتريتش قد بعث رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، قال فيها إن "الحرب تقوض مبادئ أساسية كثيرة في ميزانية الأمن وتتطلب إعادة تفكير من جديد. ويطالب جهاز الأمن في أعقاب الحرب بإضافة ميزانيات هائلة، وموقف وزارة المالية وموقفي هو أن الأمر يتطلب إعادة المصادقة أو تعديل المبادئ الأساسية وإقرار مبادئ وسلم أفضليات جديد وملائم".

وأضاف أن "توقعات جهاز الأمن بالحصول على شيك مفتوح بمبالغ طائلة وبعواقب هائلة على الاقتصاد وجودة حياة مواطني إسرائيل، من دون أي تفكير نقدي، عصف أدمغة، مداولات مهنية وعامة وحكومية، هو أمر ليس شرعيا وليس واقعيا دائما، وخاصة بعد إخفاق 7 أكتوبر وما سبقه".