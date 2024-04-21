تجدد القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل

قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية، الأحد، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

وأفاد حزب الله في بيانه مقتضب أنه استهدف مبنى يستخدمه ‏جنود من الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "شوميرا"، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات بلاده قصفت 3 مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وهاجمت أهدافا زعم أنها تابعة لحزب الله في بلدة الخيام، منطقة تير حرفا، في منطقة العديسة.