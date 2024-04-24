المدفعية الإسرائيلية تقصف منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان

كثف حزب الله وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الشمالية وفي الجليل الأعلى والغربي منذ الأسبوع الماضي، وذلك على وقع توتر بين إسرائيل وإيران على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/أبريل الحالي.

تجدد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.

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وشن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، وقصف المدفعية الإسرائيلية منطقتي كفرشوبا وشيحين، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وأطلق حزب الله خلال الـ24 ساعة الماضية عشرات صواريخ الكاتيوشا على شمال إسرائيل، وذلك ردا على استشهاد مدنيّتين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوبي لبنان.

وكثف حزب الله وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الشمالية وفي الجليل الأعلى والغربي منذ الأسبوع الماضي، وذلك على وقع توتر بين إسرائيل وإيران على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/أبريل الحالي.

وتشهد الحدود الشمالية مع لبنان، تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر.